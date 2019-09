Le gouvernement du Canada appuie les activités éducatives axées sur le climat offertes par le Réseau environnemental du Nouveau-Brunswick





MONCTON, NB, le 5 sept. 2019 /CNW/ - Les changements climatiques sont l'un des défis environnementaux déterminants de notre époque. Une hausse de l'éducation, de la sensibilisation et des actions à l'égard des changements climatiques par le truchement de tierces parties indépendantes appuiera les efforts du Canada visant à protéger l'environnement et à effectuer la transition vers une économie plus propre.

Aujourd'hui, la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, a annoncé qu'un financement pouvant atteindre 140 000 dollars, provenant du Fonds d'action pour le climat, sera accordé au Réseau environnemental du Nouveau-Brunswick. Le projet du Réseau aidera les enseignants et les éducateurs à transmettre aux Canadiens, jeunes et moins jeunes, les connaissances sur les effets des changements climatiques.

Le Réseau environnemental du Nouveau-Brunswick organisera des ateliers pour plus de 50 enseignants du postsecondaire afin de permettre à l'ensemble des Néo-Brunswickois de se renseigner sur l'évolution du climat dans leur province. En travaillant ensemble, ils élaboreront des ressources pédagogiques qui permettront à la population du Nouveau-Brunswick de mieux comprendre la résilience et l'adaptation aux changements climatiques ainsi que le mode de vie durable.

Le Fonds d'action pour le climat prévoit jusqu'à 3 millions de dollars pour soutenir des projets réalisés par des étudiants, des jeunes, des peuples ou des organisations autochtones, des organismes sans but lucratif, des petites ou moyennes entreprises, des instituts de recherche ou des établissements d'enseignement.

Les projets financés accroîtront la sensibilisation aux changements climatiques et à la croissance propre et encourageront d'autres personnes à prendre des mesures pour soutenir les objectifs du Canada en matière de lutte contre les changements climatiques.

« Les initiatives mises en oeuvre par les Canadiens d'un océan à l'autre sont une véritable source d'inspiration pour moi. Ces initiatives aideront d'autres personnes à être mieux informées et à prendre des mesures positives pour lutter contre les changements climatiques. Ce financement aidera les étudiants, les enseignants, les jeunes et les organismes à but lucratif ou non lucratif à changer les choses. Ensemble, nous échangeons d'excellentes idées qui permettront de faire valoir l'importance de s'attaquer dès maintenant au problème des changements climatiques. »

- Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Le Réseau environnemental du Nouveau-Brunswick est ravi de recevoir cette subvention pour aider les enseignants et les éducateurs à partager leurs connaissances sur les changements climatiques. C'est un enjeu tellement important et complexe. Ce projet donnera aux enseignants et aux éducateurs l'aisance et la confiance nécessaires pour discuter avec leurs élèves des changements climatiques et pour favoriser l'apprentissage à ce sujet. »

- Raissa Marks, directrice générale, Réseau environnemental du Nouveau-Brunswick

Le Réseau environnemental du Nouveau-Brunswick, établi en 1991, est un réseau de communication qui relie plus de 100 organismes environnementaux sans but lucratif.

Le Fonds d'action pour le climat soutient des initiatives qui stimulent les nouvelles idées et les innovations en matière de lutte contre les changements climatiques et qui encouragent la prise de mesures pour s'attaquer à ce problème. Le Fonds appuie les objectifs du plan climatique du Canada en investissant dans des solutions pour le climat.

