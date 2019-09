Avis aux médias - La ministre McKenna annoncera un soutien dans le cadre du Fonds d'action pour le climat pour EnviroCentre

Le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Jonathan Wilkinson, fera une annonce concernant le Fonds de la nature en appui à la conservation des espèces aquatiques en péril. Les médias sont invités à assister à...

Fondaction est heureux d'annoncer sa participation à la quatorzième Conférence des parties (COP14) de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD) qui se tient du 2 au 13 septembre à New Delhi, en Inde.Lors de cette...

L'Office de la protection du consommateur annonce que l'entreprise Promotopièces International (9292-3929 Québec inc.) et l'un de ses anciens administrateurs, M. Patrice Chevigny, ont été déclarés coupables par le tribunal, le 17 avril 2019 à...

À mesure que les répercussions des activités humaines sur la planète s'accentuent, nous devons prendre des mesures pour protéger les animaux, les plantes et les lieux que nous aimons. Au printemps dernier, l'ONU a publié un rapport qui a montré que...

Les représentants des médias sont priés de noter que la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, annoncera qu'un soutien est accordé à EnviroCentre dans le cadre du Fonds d'action pour le climat du gouvernement du...