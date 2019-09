Le 33e Shrine Bowl Canada Une très belle preuve que malgré leurs limitations physiques, nos patients se battent pour rester actifs !





La 33e édition du Shrine Bowl Canada se déroulera le samedi 7 septembre à 14 h au Stade Concordia au 7200, rue Sherbrooke ouest à Montréal.

Le match de cette année opposera les Stingers de l'Université Concordia au Rouge et Or de l'Université Laval. Le public est invité à assister à cet événement caritatif annuel (les billets sont à 15 $) au bénéfice des Hôpitaux Shriners pour enfants® ? Canada.

Glen Constantin, entraîneur-chef du Rouge et Or de l'Université Laval et Brad Collinson, entraîneur-chef des Stingers de Concordia, sont fin prêts pour cette superbe confrontation sportive des deux équipes. Le président d'honneur de l'événement sera Paul Chesser, ancien joueur de football vedette qui a représenté les Stingers au cours de cinq Shrine Bowls entre 1989 et 1993. Durant sa brillante carrière de football universitaire, Paul Chesser a été récipiendaire de plusieurs prix et nommé joueur de ligne exceptionnel au Canada. Il a ensuite mené une carrière fructueuse, durant plus de 20 ans, dans le secteur de la collecte de fonds en oeuvrant dans les universités de l'Est de l'Ontario et du Québec.

En outre cette année, Ariana Ianniciello, l'une de nos patientes les plus talentueuses, donnera le coup d'envoi de l'événement en interprétant l'hymne national.

Le Roi et la Reine du Shrine Bowl

Deux patients des Hôpitaux Shriners pour enfants - Canada, Stiliana, 9 ans, et Ulrik, 11 ans, ont été couronnés Roi et Reine du Shrine Bowl Canada 2019.

Stiliana est née sans sa main droite, mais cela ne l'a jamais empêchée de faire ce qu'elle aime. Elle a également une scoliose et porte son attelle de nuit comme une guerrière. Elle ne se plaint jamais ! Sa famille est très reconnaissante envers notre hôpital qui s'occupe d'elle depuis sa naissance. Stiliana aime danser. Elle pratique le patinage artistique depuis l'âge de quatre ans et suit avec assiduité ses leçons de piano et de chant. Elle aime aussi le basket et partir en vacances avec sa famille ! Cependant, la musique est sa principale passion.

Ulrik a été amputé de son bras droit. Il joue au football depuis deux ans et c'est maintenant un Peewee. Il occupe des positions offensives et défensives durant les matchs. En 2018, lors de son dernier match qui opposait son équipe aux Jaguars, il a attrapé le ballon dès le coup d'envoi! Il n'a peut-être pas fait de touché, mais, pour Ulrik, ce fut une très belle réussite! Il aime aussi nager, faire de l'exercice et aujourd'hui, il peut même faire du vélo. En plus, c'est un créateur. Il aime dessiner, peindre et produire ses propres bandes dessinées. Il aime avant tout créer à partir de ses propres idées.

À propos des Hôpitaux Shriners pour enfants ? Canada

Établi à Montréal en 1925, les Hôpitaux Shriners pour enfants ? Canada est le seul établissement canadien au sein du réseau des hôpitaux Shriners. Hôpital bilingue, il offre des soins orthopédiques ultraspécialisés de courte durée aux enfants du Canada, des États-Unis et du monde. Les nourrissons, les enfants et les jeunes adultes atteints de problèmes orthopédiques et neuromusculaires tels que, la scoliose, l'ostéogenèse imparfaite, le pied bot, la dysplasie de la hanche ou encore la paralysie cérébrale, bénéficient de l'expertise de nos équipes médicales en matière de traitement et de réadaptation.

Affilié à l'Université McGill, l'hôpital est doté d'un Centre de simulation pédiatrique et d'un Centre d'analyse du mouvement afin de stimuler l'excellence et l'innovation en matière de soins, d'enseignement et de recherche. Les médecins, résidents et les professionnels de la santé profitent de notre installation sur le site Glen pour parfaire leur formation et leur expérience. En plus d'offrir un environnement de soins centrés sur les patients et la famille, l'hôpital est, grâce à la télémédecine, aux cliniques de proximité et aux cliniques satellites, présent dans les collectivités du Canada. Reconnu comme un établissement promoteur de santé, les Hôpitaux Shriners pour enfants ? Canada aide les enfants à atteindre leur plein potentiel depuis plus de 90 ans.

