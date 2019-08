Le complexe hôtelier JA The Resort de Dubaï rouvre ses portes en tant que centre de villégiature tout compris de classe mondiale





DUBAÏ, ÉAU, 30 août 2019 /PRNewswire/ -- Le complexe paysager luxuriant JA the Resort, plus grand centre de villégiature de Dubaï, s'étend sur 1 million de mètres carrés. Avant l'ouverture très attendue de la troisième propriété du complexe hôtelier en septembre, le JA Beach Hotel a rouvert ses portes après d'importants travaux de rénovation.

Pour visualiser le communiqué de presse multimédia, veuillez cliquer sur: http://www.multivu.com/players/uk/8597651-ja-the-resort-dubai-reopens-world-class-hotel/.

Situé sur 800 mètres de plage privée, le complexe JA The Resort dispose d'une grande diversité de structures de loisirs qui raviront toutes les générations, avec notamment une marina privée de 104 poste d'ancrage, un parcours de golf de championnat de 9 trous de niveau 35 et un club de tir, confirmant ainsi son statut d'élite en tant que seul vrai complexe hôtelier digne de ce nom à Dubaï. Le complexe hôtelier tout compris revendique de nombreux titres prestigieux et a même récemment été nommé le « complexe hôtelier le plus durable de Dubaï » par le gouvernement local.

Décrit comme étant l'Hôtel au patrimoine original au coeur de l'action,'le JA Beach Hotel a achevé sa transformation en 2019 et rouvrira ses portes le 1er septembre. Les travaux de rénovation ont inclus des balcons tout en verre offrant une vue panoramique sur la mer, de nouvelles chambres et de nombreux nouveaux restaurants, dont Sette, le romantique restaurant italien qui offre une vue à 360 degrés sur le dôme. Le restaurant Phoenicia ouvrira également ses portes au JA Beach Hotel, en collaboration avec Greg Malouf, le chef australo-libanais plusieurs fois primé et « maître de la cuisine moderne au Moyen-Orient ». Le nom Phoenicia provient de l'ancienne civilisation méditerranéenne, région qui correspond au Liban actuel. Phoenicia est un restaurant de quartier et une célébration contemporaine de la popularité durable de la cuisine Levantine. Le JA Beach Hotel accueillera également le Vasco Da Gama, un nouveau bar thématique sur l'intrépide explorateur portugais.

Situé à 10 minutes de Dubai Parks & Resorts, à 20 minutes du très animé JBR et à 30 minutes de l'emblématique Dubai Mall, le JA Beach Hotel 5 étoiles accompagne le nouvel hôtel JA Lake View (ouverture le 22 septembre et le le 1er juin) et les villas méditerranéennes de JA Palm Tree Court pour devenir le plus grand centre de villégiature de Dubaï. Les clients séjournant dans les trois propriétés uniques profiteront de sept piscines paysagères avec quatre bars immergés, un choix de 25 restaurants et bars, un terrain d'exercice éclairé, des espaces de Putting et Pitching et la Leadbetter Golf Academy Dubai, quatre courts de tennis et une académie de tennis, des courts de squash, des terrains de badminton, des terrains de beach volley, des écuries, un mini-golf, un centre de sports nautiques avec ski nautique, planche à voile , bateaux banane, catamarans, voiliers laser et une marina privée proposant des sorties de pêche, des excursions en bateau et des vols en hydravion. Il dispose également de 6 champs de tir, du Calm Spa, d'un jardin bio, d'un club enfant, d'une crèche et de services de babysitting.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/966896/JA_The_Resort_Dubai.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/880585/JA_Resorts_and_Hotels_Logo.jpg

Contact :

Laoise Molloy

Director of PR

Laoise.molloy@jaresorts.com

+971565458400

Communiqué envoyé le 30 août 2019 à 12:23 et diffusé par :