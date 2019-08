JA Solar fournit des modules monocristallins PERC à une centrale PV de 33,1 MW en Ukraine





BEIJING, 28 août 2019 /CNW/ - JA Solar Co., Ltd, important fabricant mondial de produits photovoltaïques haute efficience, a annoncé avoir fourni à Scythia-Solar-2, en Ukraine, une centrale solaire de 33,1 MW, raccordée joliment au réseau en juillet 2019, tous les modules mono PERC à haute efficacité énergétique. Par sa taille, la centrale est l'un des principaux projets PV à modules mono PERC du pays et revêt une grande importance pour le développement des énergies renouvelables en Ukraine.

Depuis son entrée sur le marché ukrainien en 2015, JA Solar jouit d'une grande notoriété pour la haute qualité de ses produits, de quoi favoriser aussi des relations de coopération avec des entreprises leaders du secteur, notamment le promoteur du projet Scythia-Solar-2, UDP Renewables, qui fait partie du groupe UFuture Investment Group, une société ukrainienne de capital-investissement et un groupe de sociétés établies à Kiev. Aujourd'hui, JA Solar exporte beaucoup de modules dans la région, livraisons qui lui ont permis de se tailler plus de 30 % du marché solaire local au cours des quatre (4) dernières années.

S'appuyant sur la collaboration actuelle entre JA Solar et UDP Renewables, Scythia-Solar-2 amorce par la même la deuxième phase du projet d'énergie renouvelable à grande échelle, Scythia-Solar. Cette centrale se trouve dans la région de Zaporizhia, en Ukraine, où l'écart de température est appréciable tout au long de l'année. Tous les modules PV installés, comme le prévoit le projet, sont tributaires de la technologie PERC haute efficience de JA Solar. Outre les tests de fiabilité à long terme et d'adaptabilité environnementale, tests rigoureux qu'ils ont subis avec succès, les modules solaires JA Solar affichent également un excellent coefficient de température et une excellente résistance à l'atténuation PID. D'autre part, ils se caractérisent par une grande fiabilité et une haute efficacité de production d'énergie dans des conditions météorologiques extrêmes, assurant ainsi la stabilité de la production d'électricité de la centrale PV. Celle-ci devrait produire 42 000 MWh d'électricité, de quoi alimenter 13 300 foyers, et réduire les émissions de dioxyde de carbone de 51 000 tonnes par an.

Jin Baofang, président et chef de la direction de JA Solar, a commenté : « Le marché photovoltaïque ukrainien est en plein essor. Pour fournir aux clients des modules hautement fiables et d'excellents services professionnels, JA Solar continuera de perfectionner sa technologie et de faire évoluer son infrastructure de services, question aussi de renforcer et d'étendre sa présence sur le marché de l'Europe orientale. »

