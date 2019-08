Projet de loi 29 - L'Association des chirurgiens dentistes du Québec propose une vision centrée sur les besoins du patient d'abord





QUÉBEC, le 28 août 2019 /CNW Telbec/ - Le Dr Serge Langlois, président de l'Association des chirurgiens dentistes du Québec (ACDQ), s'est prononcé aujourd'hui sur le projet de loi 29, qui vise entre autres à élargir les champs de pratique des hygiénistes dentaires et des denturologistes, ce qui pourrait avoir des incidences sur l'accès aux soins dentaires des personnes vulnérables.

Lors de son audience devant les élus de la commission parlementaire à l'Assemblée nationale du Québec, le Dr Langlois a notamment rappelé que la santé buccodentaire est d'abord et avant tout une question médicale. Ce faisant, au nom de 4 300 dentistes, il a insisté sur la nécessité de l'examen, du diagnostic et du plan de traitement global du dentiste avant l'intervention d'une hygiéniste dentaire ou d'un denturologiste. Il a rappelé que, sans ces mesures, ce sont les personnes en situation de vulnérabilité qui pourraient souffrir le plus.

« Un projet de loi comme celui-ci doit être conçu pour améliorer la santé buccodentaire des patients, a déclaré le Dr Langlois. Ce sont eux, et eux seuls, qui doivent être au coeur de toutes les mesures du projet de loi et leur santé doit prévaloir sur tout le reste. C'est pour ces raisons qu'il faut accroître l'accessibilité à la santé buccodentaire et l'accès au dentiste. »

Le Dr Langlois a par la suite précisé que l'ACDQ est pleinement disposée à collaborer à la bonification du projet de loi, dans la mesure où celui-ci placerait l'intérêt des patients au centre de ses considérations.

Pour connaître tous les détails de la position de l'ACDQ en lien avec le projet de loi 29, nous vous invitons à consulter le mémoire déposé par l'ACDQ à la Commission des Institutions ce jour même.

