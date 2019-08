Linglong Tire signe un accord de coopération stratégique globale avec Geely Automobile





NINGBO, Chine, 28 août 2019 /PRNewswire/ -- Le 26 août 2019, Linglong Tire et Geely Automobile ont signé un accord de coopération stratégique globale à Ningbo. M. Guan Yu, vice-président de Geely Automobile Group, et M. Wang Feng, président de Linglong Tire, ont pris part à la cérémonie de signature en présence des autres dirigeants importants des deux entreprises.

Linglong et Geely ont débuté leur coopération en 2012. Ces huit dernières années, Linglong a fourni d'excellents produits et services de première monte (OE) à une gamme complète de modèles automobiles de Geely, qui a décerné à Linglong les prix Quality Improvement (amélioration de la qualité) et Best Cooperation (meilleure coopération).

Cette signature marque une nouvelle avancée majeure dans la collaboration étroite nouée entre les deux entreprises. Selon les termes de l'accord, les deux parties entretiendront une coopération à long terme dans les domaines de la conception et du développement de produits, des nouvelles applications technologiques, de l'assurance qualité, de l'optimisation des coûts et de la fabrication mondialisée, entre autres, et les unités de production mondiales de Geely Automobile fourniront à Linglong une quantité élevée et stable de ressources OE. Dans le même temps, les deux entreprises s'appuieront sur leurs atouts respectifs en termes de produits et de recherche et développement afin de veiller à ce que chacune d'elles augmente régulièrement sa part de marché mondiale.

Ces dernières années, face à la demande de produits haut de gamme sur le marché constructeurs (OE), Linglong s'est saisi de cette ligne de marché pour développer des pneus haute performance répondant à la demande en exploitant pleinement ses technologies de pointe et systèmes de test de performance existants. Jusqu'à présent, la société a fourni des services de première monte à plus de 100 unités de production rattachées à différents constructeurs automobiles connus dans le monde entier.

En nouant ce partenariat stratégique global avec Linglong, Geely affirme et reconnaît la puissance globale de Linglong. Linglong Tire continuera à concentrer ses activités sur les innovations scientifiques et technologiques, et à développer de nouveaux types de pneus adaptés aux nouveaux modèles grâce à des recherches et à des technologies de développement novatrices.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/966016/Linglong_Tire.jpg

