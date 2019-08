MODIFICATION - Correction de l'heure - Conférence de presse concernant l'appui de DEC à trois clubs de motoneigistes situés dans les régions du Bas-Saint-Laurent et de la Chaudière-Appalaches

Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) Le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable François-Philippe Champagne, annoncera des appuis financiers au Club de Motoneige Les Pistolets, au Club Moto-Neige...

Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) Le secteur du tourisme est un moteur économique important dans l'ensemble du pays, soutenant un emploi sur dix. Il contribue à la croissance durable et crée de bons emplois pour les...

La 17ème édition du Salon International de la Chasse et des Sports Equestres d'Abu Dhabi (ADIHEX) 2019 a été lancée en présence d'un nombre imprévu de visiteurs lors de la journée d'inauguration. L'événement se déroulera jusqu'au 31 août 2019 sous le...

Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, annoncera des appuis financiers au Club de Motoneige Les Pistolets, au Club Moto-Neige Hiboux...

Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) Le député de Montarville, Michel Picard, annoncera une aide financière à l'Association touristique régionale de la Montérégie pour développer l'offre touristique de la région et...