Les Rapports d'IGI Annoncent une Croissance Améliorée du Produit Mondial Brut et une Croissance dans les Principaux Secteurs d'Activités selon les Résultats Semestriels de l'Exercice 2019





International General Insurance Holdings Limited a publié aujourd'hui ses résultats financiers pour le premier semestre de l'exercice 2019.

IGI a dégagé un bénéfice net de 13.75 millions de dollars pour les six premiers mois de l'exercice 2019, par rapport à 11.02 millions de dollars l'an dernier avec une augmentation de 12.2% des primes émises brutes passées de 165.87 millions de dollars en juin 2018 à 186.12 millions de dollars en juin 2019.

Le Groupe a enregistré ses bénéfices de souscription net de 25.88 millions de dollars pour les six mois clos le 30 juin 2019, une hausse de 9% par rapport à 23,75 millions de dollars en 2018.

IGI a enregistré une croissance dans la plupart des principaux secteurs d'activité, y compris l'assurance dommages, l'ingénierie, les ports et les terminaux et les services financiers ayant contribué le plus à la croissance en dollars.

Le rendement de capitaux sur une base annualisée pour la période close le 30 juin 2019 s'est établi à 8,7%, contre 7,2% pour la même période en 2018. La valeur comptable par action d'IGI a augmenté pour passer de 2.271 de dollars fin 2018 à 2.358 de dollars fin juin 2019.

Entretemps, IGI a enregistré les résultats du revenu de placement de 7,3 millions de dollars pour le premier semestre de l'exercice 2019, par rapport à 4,88 millions de dollars pour le premier semestre de l'exercice 2018.

IGI a affiché un ratio combiné de 92.84%, par rapport à 91.28% en juin 2018.

Pour sa part, M. Wasef Jabsheh, Vice-président et PDG de l'IGI, a déclaré : "Le marché de l'assurance détient une position plus saine que jamais". "Les taux continuent à augmenter progressivement, et la perspective reste positive jusqu'à la fin de l'année 2019. Nos résultats reflètent une stratégie claire de souscription rigoureuse et une croissance rentable, alors qu'IGI continue de mettre en oeuvre sa stratégie de diversification et d'expansion, ce qui nous a maintenu solide pendant nos moments difficiles".

"Nous travaillons sur un certain nombre de projets d'expansion et de développement d'activités passionnants, qui sont prévus d'être concrétisés dans le prochain avenir", a-t-il ajouté.

Le 22 août 2019, l'agence de notation S&P Global a confirmé la notation de solidité financière de A- attribuée à l'assureur, avec une perspective stable pour IGI Bermudes et IGI Royaume-Uni.

Les faits saillants du premier semestre, au 30 juin 2019, sont les suivants, conjointement à ceux de l'exercice précédent :

30 juin 2019

(US Dollars) 30 juin 2018

(US Dollars) En million de $ Primes émises brutes 186.12 165.87 Bénéfice de souscription net 25.88 23.75 Revenu de placement 7.29 4.88 Bénéfice net 13.75 11.02 Actif total 954.64 935.25 Capitaux propres 316.04 307.08 Ratios (%) Ratio combiné 92.84 91.28 Rendement des capitaux (annualisé) 8.7 7.2

Fin

À propos d'IGI :

International General Insurance Holdings Limited, est enregistré auprès du Centre financier international de Dubaï (DIFC), il opère aux Bermudes, en Jordanie, aux Émirats Arabes Unis, en Malaisie, au Maroc et détient une filiale à 100 % au Royaume-Uni.

IGI Bermudes est un réassureur de classe 3B régi par la Bermuda Monetary Authority (BMA). Cette filiale est la principale entité de souscription du Groupe. Le Groupe possède également une succursale à Labuan, en Malaisie, inscrite en tant que réassureur offshore de deuxième niveau.

IGI Bermudes et IGI Royaume-Uni ont toutes les deux une notation A- avec perspective stable de Standard & Poor's et A- (Excellent) avec perspective stable d'A.M Best Company.

Le Groupe de sociétés IGI souscrit un portefeuille mondial dans plusieurs secteurs : énergie, immobilier, maritime, ingénierie, assurances, protection juridique, directeurs et chefs exécutifs, institutions financières, aéronautique générale, ports et terminaux, violence politique, exploitation forestière et traités de réassurance proportionnelle.

International General Insurance Holdings Limited détenait plus de 950 millions de dollars américains d'actifs au 30 juin 2019.

Pour plus d'informations, veuillez consultez le site www.iginsure.com ou envoyez un courriel à info@iginsure.com.

Source: IGI

