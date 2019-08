Lima 2019 : Aperçu du jour 3 de l'Équipe parapanaméricaine canadienne

Une autre journée chargée attend l'Équipe parapanaméricaine canadienne dimanche aux Jeux parapanaméricains de Lima 2019 avec le début des compétitions de paranatation et la suite des matchs de la ronde préliminaire de plusieurs équipes canadiennes....

Le Canada a décroché six médailles aux Jeux parapanaméricains de Lima 2019 samedi, la première journée de remise de médailles. Des médailles ont été gagnées en para-athlétisme, parajudo et para tennis de table, en plus des victoires de...