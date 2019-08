Mise à jour - Santé Canada a saisi huit produits non homologués visant à améliorer la performance sexuelle chez Jug City à Hamilton en Ontario, car ils présentent de graves risques pour la santé





OTTAWA, le 23 août 2019 /CNW/ - Santé Canada avise la population canadienne que les produits qui suivent peuvent présenter de graves risques pour la santé. Pour en savoir plus, y compris sur ce que les consommateurs canadiens devraient faire, consultez l'avis de sécurité en ligne.

Santé Canada tient à jour une liste de produits de santé non homologués qui peuvent présenter de graves risques pour la santé afin que les Canadiens puissent reconnaître facilement des produits qu'ils pourraient s'être procurés et prendre les mesures appropriées. Les Canadiens sont invités à consulter régulièrement cette liste pour obtenir des renseignements à jour.

Produits de santé non homologués Produit et usage prévu Risques détectés Entreprise Mesure prise All Nite Long Amélioration de la performance sexuelle L'étiquette indique un contenu d'extraits de graines de mucuna pruriens (10% L-dopa) Jug City 1394, avenue Upper Gage Hamilton Ontario Saisi du point de vente Black Mamba Premium Amélioration de la performance sexuelle L'étiquette indique un contenu de yohimbe Jug City 1394, avenue Upper Gage Hamilton Ontario Saisi du point de vente Black Panther 200K Amélioration de la performance sexuelle L'étiquette indique un contenu de yohimbe Jug City 1394, avenue Upper Gage Hamilton Ontario Saisi du point de vente Black Stallion Platinum 30K Amélioration de la performance sexuelle L'étiquette indique un contenu de yohimbe Jug City 1394, avenue Upper Gage Hamilton Ontario Saisi du point de vente resERECTION! Amélioration de la performance sexuelle Des tests effectués sur un produit avec un emballage similaire préalablement saisi a indiqué la présence de sildénafil et de tadalafil Jug City 1394, avenue Upper Gage Hamilton Ontario Saisi du point de vente Rush Hour 72 Amélioration de la performance sexuelle Des tests effectués sur un produit avec un emballage similaire préalablement saisi a indiqué la présence de sildénafil, de tadalafil, de desméthyl carbodenafil, et de dithiodesméthyl carbodénafil Jug City 1394, avenue Upper Gage Hamilton Ontario Saisi du point de vente Tiger Extreme 15K Amélioration de la performance sexuelle L'étiquette indique un contenu de yohimbe Jug City 1394, avenue Upper Gage Hamilton Ontario Saisi du point de vente VITA-X Revitalizing Capsules Extra Strength Amélioration de la performance sexuelle Des tests effectués sur un produit avec un emballage similaire préalablement saisi a indiqué la présence de sildénafil Jug City 1394, avenue Upper Gage Hamilton Ontario Saisi du point de vente All Nite Long Amélioration de la performance sexuelle L'étiquette indique un contenu d'extraits de graines de mucuna pruriens (10% L-dopa) Jug City 1394, avenue Upper Gage Hamilton Ontario Saisi du point de vente Black Mamba Premium Amélioration de la performance sexuelle L'étiquette indique un contenu de yohimbe Jug City 1394, avenue Upper Gage Hamilton Ontario Saisi du point de vente Black Panther 200K Sexual enhancement Amélioration de la performance sexuelle L'étiquette indique un contenu de yohimbe Jug City 1394, avenue Upper Gage Hamilton Ontario Saisi du point de vente Black Stallion Platinum 30K Amélioration de la performance sexuelle L'étiquette indique un contenu de yohimbe Jug City 1394, avenue Upper Gage Hamilton Ontario Saisi du point de vente resERECTION! Amélioration de la performance sexuelle Des tests effectués sur un produit avec un emballage similaire préalablement saisi a indiqué la présence de sildénafil et de tadalafil Jug City 1394, avenue Upper Gage Hamilton Ontario Saisi du point de vente Rush Hour 72 Amélioration de la performance sexuelle Des tests effectués sur un produit avec un emballage similaire préalablement saisi a indiqué la présence de sildénafil, de tadalafil, de desméthyl carbodenafil, et de dithiodesméthyl carbodénafil Jug City 1394, avenue Upper Gage Hamilton Ontario Saisi du point de vente

Images

Restez branché sur Santé Canada et recevez les plus récents avis et rappels de produits.

Also available in English

SOURCE Santé Canada

Communiqué envoyé le 23 août 2019 à 15:43 et diffusé par :