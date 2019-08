La Supergrappe de la fabrication de prochaine génération lance un projet de production à grande échelle qui permettra de traiter des cancers et des maladies rares





Le projet mené avec iVexSol mènera à une production à grande capacité, ce qui réduira le coût des traitements et les pénuries

TORONTO, le 21 août 2019 /CNW/ - Par l'entremise de l'Initiative des supergrappes d'innovation, le gouvernement du Canada prend des mesures immédiates et ciblées pour tirer parti des forces actuelles du Canada et pour aider les entreprises et leurs travailleurs à prendre de l'avance dans la course mondiale à l'innovation. La Supergrappe de la fabrication de prochaine génération s'efforce de faire du Canada le pays qui possède les capacités de fabrication les plus avancées au monde.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, a annoncé que la Supergrappe de la fabrication de prochaine génération, dont le siège se trouve en Ontario, avait approuvé son premier projet.

Le projet de 4,2 millions de dollars dirigé par iVexSol Canada (Intelligent Vector Solutions) fera du Canada un chef de file dans la production de vecteurs viraux, qui sont des outils à l'échelle moléculaire utilisés pour traiter les patients atteints d'un cancer à un stade avancé ou de troubles génétiques rares ou héréditaires à l'aide de matériel génétique. Cela permettra de répondre à la demande mondiale croissante de traitements innovants de thérapie cellulaire et génique.

iVexSol, une entreprise de Toronto, s'associe à GE Healthcare, à STEMCELL Technologies et au Centre for Commercialization of Regenerative Medicine Enterprises Inc. (CCRM Enterprises) pour mettre au point un nouveau procédé de fabrication avancé de vecteurs viraux.

Ce projet mené en collaboration permettra d'améliorer les techniques de fabrication actuelles, qui sont dépassées et qui entravent la production des outils essentiels de thérapie génique et cellulaire. Les capacités de fabrication de prochaine génération mèneront à une augmentation considérable des doses, à une réduction des coûts et à une diminution du temps requis pour la production, tout en maintenant un niveau élevé de qualité et d'innocuité.

Le ministre Bains a fait l'annonce aux bureaux du CCRM, un consortium public-privé qui effectue la commercialisation des fruits de la recherche prometteuse sur les cellules souches et les thérapies géniques.

L'Initiative des supergrappes d'innovation, qui fait partie du Plan pour l'innovation et les compétences du gouvernement du Canada, est une stratégie pluriannuelle qui permettra au Canada de se préparer aux emplois innovateurs d'aujourd'hui et de demain. Ce programme à long terme prévoit des investissements dans cinq grands carrefours du pays, qui devraient créer 50 000 emplois et contribuer à hauteur de 50 milliards de dollars au PIB du Canada au cours des 10 prochaines années.

Citations

« La Supergrappe de la fabrication de prochaine génération ne fait que commencer à établir le Canada à titre de carrefour mondial de l'innovation en matière de fabrication de pointe. Notre gouvernement reconnaît que sans la prise de mesures immédiates et ciblées qui misent sur les forces du Canada, nous risquons de prendre du retard dans la course mondiale à l'innovation. Ce projet est une première étape importante du travail transformateur de cette supergrappe, et il stimulera l'innovation dans le traitement de maladies et de troubles génétiques qui étaient autrement jugés non traitables. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

« Les technologies de pointe ne mènent pas seulement à la mise au point de nouveaux traitements qui sauvent des vies. Ce projet prouve que la technologie permet de trouver de nouvelles façons de fabriquer des produits biomédicaux et de nouvelles façons d'en tirer des avantages, d'investir davantage et de créer des emplois ici au Canada. »

- Le président et chef de la direction de la Supergrappe de la fabrication de prochaine génération, Jayson Myers

« iVexSol a hâte de travailler avec la Supergrappe de la fabrication de prochaine génération et ses partenaires pour faire avancer de façon importante la fabrication de pointe afin d'en réduire les coûts et d'améliorer l'accès des patients à des traitements salutaires. »

- Le président et chef de la direction d'iVexSol Canada, Rod Rietze

Les faits en bref

L'investissement du gouvernement du Canada allant jusqu'à 1,8 million de dollars dans ce projet a permis de générer jusqu'à 2,4 millions de dollars de fonds de contrepartie de la part de partenaires de l'industrie et d'autres partenaires.

Conformément à une entente signée en novembre 2018, le gouvernement du Canada investit jusqu'à 230 millions de dollars dans la Supergrappe de la fabrication de prochaine génération, tandis que le secteur privé fournit un financement de contrepartie équivalent.

Cette supergrappe est un élément essentiel qui permettra au Canada d'atteindre son objectif d'augmenter la capacité de fabrication de pointe et de veiller à ce que le terme « fabriqué au Canada » symbolise l'excellence en matière de fabrication innovante à l'échelle mondiale.

Aux termes d'une entente récemment signée entre le Canada et l'Union européenne (UE) pour faciliter la collaboration transatlantique entre les grappes, les cinq supergrappes du Canada auront l'occasion de nouer des partenariats et des liens commerciaux stratégiques avec des organisations et des entreprises de l'UE.

On prévoit que cette supergrappe créera plus de 13 500 emplois et injectera plus de 13,5 milliards de dollars dans l'économie canadienne sur 10 ans.

Les cinq supergrappes ont jusqu'à présent annoncé 14 projets qui devraient être subventionnés à hauteur de 28,7 millions de dollars par l'Initiative des supergrappes d'innovation et à hauteur de 40,4 millions de dollars par le secteur privé et d'autres partenaires.

Liens connexes

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur Twitter : @ISDE_CA.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour connaître les services offerts par le Ministère, visitez Canada.ca/ISDE.

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Communiqué envoyé le 21 août 2019 à 12:30 et diffusé par :