Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 62 000 $ pour les Internationaux de tennis junior du Canada 2019





REPENTIGNY, QC, le 20 août 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer l'attribution d'une aide financière de 62 000 $ pour les Internationaux de tennis junior du Canada 2019, qui se dérouleront à Repentigny du 25 au 31 août.

La ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, et la députée de Repentigny, Mme Lise Lavallée, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Pour soutenir les Internationaux de tennis junior du Canada 2019, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur a accordé une aide financière de 45 000 $, dans le cadre du Programme de soutien aux événements sportifs internationaux. Le ministère du Tourisme, quant à lui, finance l'événement à hauteur de 17 000 $ par l'entremise du Programme d'aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

La 34e édition des Internationaux de tennis junior du Canada 2019 est l'un des plus importants tournois de calibre mondial des 14 à 18 ans. Sanctionnée par la Fédération internationale de tennis, cette épreuve est la seule compétition de classe internationale de catégorie 1 à avoir lieu au Canada. Attirant des athlètes des quatre coins du globe, ce prestigieux tournoi regroupe de grandes raquettes professionnelles.

Citations :

« Notre gouvernement est heureux de soutenir les Internationaux de tennis junior du Canada 2019. La présentation d'une pareille épreuve fait une fois de plus du Québec un acteur incontournable du tennis mondial. Cette compétition est une occasion unique d'être au coeur de l'action et j'invite tout le monde à venir encourager les athlètes qui s'affronteront pour la victoire. Ces ambassadeurs extraordinaires de la pratique régulière d'activités physiques et sportives nous tiendront en haleine jusqu'à la fin! »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« C'est avec enthousiasme que votre gouvernement soutient les 34es Internationaux de tennis junior du Canada, qui accueillent la crème de la relève du tennis mondial. La venue à Repentigny de ces athlètes, de leur entourage et des amateurs de ce sport de raquette fera rayonner la région de Lanaudière. Le tourisme est un moteur important de l'économie québécoise, et cet événement majeur génère des retombées économiques importantes pour la ville et les environs. J'invite les visiteurs à profiter pleinement de leur séjour dans la région pour en découvrir les attraits touristiques. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Encore cette année, des jeunes athlètes des quatre coins du globe se donnent rendez-vous à Repentigny afin de vivre une expérience unique et de se démarquer sur le terrain. C'est avec fierté que nous soutenons cet événement d'envergure, où les efforts et la persévérance des athlètes sont à l'honneur. Venez découvrir les charmes de Repentigny et vibrer au rythme de la relève mondiale du tennis! »

Lise Lavallée, députée de Repentigny

Liens connexes :

Internationaux de tennis junior du Canada 2019 : www.itjr.ca

Partenaires gouvernementaux :

www.education.gouv.qc.ca

www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/fier-partenaire/

SOURCE Cabinet de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

Communiqué envoyé le 20 août 2019 à 11:15 et diffusé par :