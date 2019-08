Le programme de forage mis en pause jusqu'à l'hiver afin de forer sur la glace





ROUYN-NORANDA, Québec, 20 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- MINES INDÉPENDANTES CHIBOUGAMAU INC. (CBG-V ? Bourse de Croissance TSX au Canada, CLL1 ? Bourses de Francfort, Stuttgart et Lang & Schwarz en Allemagne, CMAUF-OTC (É.-U.A.)) ici nommée Chibougamau, souhaite informer ses actionnaires que le programme de forage sur la zone cuivre/or C-3 de la propriété Bateman Bay, détenue à 100% par Chibougamau, dans le camp minier de Chibougamau est terminé.



Les carottes des derniers forages sont présentement mises sur palettes et déplacées vers la carothèque de Rouyn-Noranda pour finaliser la description des forages, scier les zones minéralisées et envoyer les échantillons au laboratoire pour être analysés.

Aussitôt le forage terminé sur la zone C-3, la foreuse a été déplacée sur la propriété Copper Cliff, détenue à 100% par Chibougamau, afin de tester la plongée anticipée de la minéralisation aurifère connue historiquement. Les carottes de ce forage sont également transportées à Rouyn-Noranda afin d'être décrites, sciées et analysées.

Notre intention est de retourner forer sur la zone C-3 cet hiver afin de vérifier l'extension de la zone vers le sud-est à partir de la glace compte tenu que le forage sur barge serait trop dispendieux. Plusieurs autres cibles ont été identifiées alors que certains forages historiques réalisés à faible profondeur rapportent une ou plusieurs zones de cuivre/or ouvertes latéralement et en profondeur suivant le corridor minéralisé de la zone C-3. Également, si le forage effectué sur Copper Cliff retourne de bonnes valeurs, du forage additionnel sera planifié.

Chibougamau détient une importante quantité de titres miniers dans le Camp Minier de Chibougamau et continue l'exploration et le développement de ces propriétés.

Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., Président et chef de la direction, pour Mines indépendantes Chibougamau inc., et Pierre Riopel, géo., Superviseur de projets en leur capacité de « personnes qualifiées » conformément au Règlement 43-101.

LEI 529900GYUP9EBEF7U709 Pour de plus amples informations : Jack Stoch, P.Geo., Acc.Dir.

Président et Chef de la direction

Mines indépendantes Chibougamau inc.

86, 14e rue

Rouyn-Noranda, Québec (Canada) J9X 2J1 Tél. : 819.797.5242

Télécopie : 819.797.1470

info@chibougamaumines.com

www.chibougamaumines.com

46,695,042 actions émises et en circulation

