De nouvelles intersections en Li2O sur les titres de la propriété à redevance Lac Escale (Mirage) de Globex

ROUYN-NORANDA, Québec, 10 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX ? Bourse de Toronto, G1MN ? Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz, LS Exchange, TTMzero, Düsseldorf, Quotrix Düsseldorf et GLBXF ? International OTCQX aux É.-U.) est heureuse d'informer ses actionnaires que Brunswick exploration inc. (BRW-TSXV, BRWXF-OTCQB) a fait l'annonce de nouvelles intersections significatives en Li 2 O sur les titres de la propriété à redevance Lac Escale (Projet Mirage) localisé sur le territoire Eeyou Istchee ? Baie James au Québec.

Les valeurs significatives de la campagne de forage 2024 sont les suivantes:

Table 1: Valeurs significatives du programme de forage d'hiver mentionné dans le communiqué de presse de Brunswick.

Sondage Zone Dyke De (m) À (m) Longueur (m) Li 2 O% Ta 2 O 5 (ppm) MR-24-43 Nord

MR-8

9,85 28,45 18,6 1.27 81 et 83,95 86,7 2,75 0,99 101 MR-24-44B 14,4 31 16,6 0,95 81 MR-24-46 35,4 52 16,6 0,87 97 MR-24-48 43 61,5 18,5 0,80 93 MR-24-53 225 227,2 2,2 0,55 143 et 251 274 23 0,33 95 MR-24-54 Nord

MR-8

66,55 71,35 4,8 1,10 198 MR-24-55 67,6 79,1 11,5 1,42 166 MR-24-56 49,05 59 9,95 0,32 44 MR-24-62 Centrale

MR-6

6,35 99,8 93,45 1,55 160 MR-24-64 55,45 78,3 22,85 N/A 223 MR-24-65 44,4 78,45 34,05 1,05 125





Appuyez ici pour visualiser le communiqué de presse de Brunswick.

AQ/CQ

Selon Brunswick, tous les échantillons de carottes de forage ont été prélevés sous la supervision d'employés et d'entrepreneurs de BRW. Les carottes de forage ont été transportées par hélicoptère et par camion depuis la plate-forme de forage jusqu'à l'installation de diagraphie à Val-d'Or. Chaque carotte a ensuite été enregistrée, photographiée, étiquetée et fendue à l'aide d'une scie à diamant avant d'être échantillonnée. Tous les intervalles de pegmatite ont été échantillonnés à environ 1 m d'intervalle pour garantir la représentativité. Les échantillons ont été ensachés et certain dupliqués sur un quart de la carotte. Des blancs et des matériaux de référence certifiés pour le lithium ont été insérés tous les 20 échantillons. Les échantillons ont été ensachés et les groupes d'échantillons ont été placés dans des sacs plus grands, scellés avec des étiquettes numérotées, afin de maintenir une chaîne de contrôle. Les sacs d'échantillons ont été transportés de l'installation de l'entrepreneur BRW au laboratoire ALS de Val-d'Or. Tous les travaux de préparation et d'analyse des échantillons ont été réalisés par ALS par ICP-AES selon la méthode ALS ME-MS89L. Tous les résultats ont passé avec succès le contrôle AQ/CQ au laboratoire et tous les standards et blancs insérés ont donné des résultats qui se situaient dans des limites acceptables. Toutes les intersections de forage rapportées sont calculées sur la base d'une teneur de coupure inférieure de 0,3 % Li2O, avec une dilution interne maximale de 5 mètres. Les basaltes hôtes adjacents aux dykes peuvent titrer jusqu'à 0,3 % de Li2O mais ont été exclus des intersections rapportées.

Personne qualifiée

L'information scientifique et technique contenue dans ce communiqué de presse a été révisée et approuvée par M. Simon T. Hébert, vice-président au développement de Brunswick Exploration. Il est géologue professionnel enregistré au Québec et est une personne qualifiée tel que défini par le Règlement 43-101.

Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., Président et chef de la direction chez Globex en sa capacité de « personne qualifiée » conformément au Règlement 43-101.

Emetteur privé étranger 12g3 ? 2(b) Numéro CUSIP 379900 50 9

Numéro LEI 529900XYUKGG3LF9PY95 Pour de plus amples informations : Jack Stoch, P.Géo., Dir. Acc.

Président et Chef de la direction

Entreprises minières Globex inc.

86, 14e Rue

Rouyn-Noranda, Québec (CANADA) J9X 2J1

Tél : 819.797.5242

Téléc : 819.797.1470

[email protected]

www.globexmining.com



Énoncés prospectifs : Outre des données historiques, le présent communiqué de presse peut contenir certains « énoncés prospectifs ». Ces énoncés peuvent comporter un certain nombre de risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité et le rendement diffèrent de façon importante des attentes et des projections d'Entreprises minières Globex inc. (« Globex »). Il n'est pas possible de garantir que les événements prévus dans les énoncés prospectifs se produiront ni, s'ils le font, quels avantages Globex en tirera. Une analyse plus détaillée des risques figure dans la notice annuelle déposée par Globex sur SEDAR à www.sedar.com.

10 mai 2024 à 09:00

