Un produit très prometteur nommé GLYMATE fait sa percée sur le marché mondial des compléments alimentaires





BREA, Californie, 16 août 2019 /PRNewswire/ -- Glymatetm est une société nutraceutique nouvellement créée et basée en Californie du Sud. Le lancement de son complément alimentaire breveté qui permet d'équilibrer le taux de sucre dans le sang fut officiellement annoncé aux États-Unis en juin 2019, marquant ainsi la commercialisation officielle et la mise en vente du produit à l'échelle mondiale.

Glymatetm est un complément alimentaire à régénération cellulaire intense qui profite au corps humain à plusieurs niveaux. Son ingrédient principal et breveté se différencie des autres produits. Notre technologie de régénération cellulaire contribue à une sensibilité et une production saines de l'insuline, ce qui aide à décomposer le glucose contenu dans les aliments et à le transformer en énergie?. Lorsque Glymatetm est consommé régulièrement, il aide notre corps à se revivifier et favorise la perte de poids?. Il est actuellement disponible à l'achat sur le site Web de la société et sur Amazon. Nous travaillons également avec des distributeurs pour rendre le produit plus accessible à l'échelle mondiale.

Aujourd'hui, plus de 400 millions de personnes dans le monde souffrent de diabète et le nombre de personnes affichant un taux de sucre élevé dans le sang ou qui se trouvent dans un état prédiabétique est en hausse. Un communiqué du CDC affirme textuellement qu'il est « urgent d'agir rapidement pour traiter et prévenir efficacement cette maladie grave ». Glymate a consacré des années de recherche et a réalisé de nombreux essais précisément pour répondre aux besoins urgents des êtres humains de traiter et d'atténuer la gravité de ce problème. Glymatetm contient uniquement des ingrédients entièrement naturels, sans lait, sans soja, sans gluten, sans blé, sans sucre, sans conservateur et fabriqué par Robinson en Californie. Son gel mou formulé de manière unique avec sa technologie de régénération brevetée est conçu pour aider à améliorer et à équilibrer les niveaux de sucre dans le sang, de cholestérol et de triglycérides, et ce en favorisant un métabolisme sain des lipides.?. Il est soigneusement mélangé pour augmenter la solubilité et l'absorption des ingrédients actifs. L'ingrédient principal de Glymatetm affecte le corps au niveau moléculaire et remplit diverses fonctions dans les cellules.?.

À propos de Glymatetm Corp.

Glymatetm Corp. est une société privée et un leader mondial de la santé et du bien-être. Son activité repose sur son ingrédient principal et breveté dont l'efficacité est confirmée. En tant que distributeur et vendeur en ligne de compléments alimentaires, nous nous engageons à répondre aux besoins des consommateurs en matière de bien-être en leur proposant des produits de haute qualité et scientifiquement prouvés.

Pour en savoir plus sur Glymatetm, rendez-vous sur https://www.glymateusa.com. Suivez Glymatetm sur Instagram à @glymate_usa.

?Ces déclarations n'ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration. Ces produits ne sont pas conçus pour diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/959709/Glymate_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 16 août 2019 à 09:00 et diffusé par :