La Bande d'Adams Lake célèbre la grande réouverture de l'école Chief Atahm





L'école bénéficiera d'un accès Internet haute vitesse et d'une meilleure technologie Wi?Fi

CHASE, TERRITOIRE DES SECWÉPEMC, BC, le 15 août 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada travaille de concert avec les Premières Nations pour investir dans des installations scolaires nouvelles et améliorées dans les réserves afin que les élèves puissent profiter d'une gamme complète de possibilités en matière d'éducation.

Aujourd'hui, le ministre des Services aux Autochtones, l'honorable Seamus O'Regan, a félicité la Bande d'Adams Lake pour la réouverture de l'école Chief Atahm. Récemment rénovée et agrandie, l'école ultramoderne accueille 157 élèves de la maternelle à la 10e année et offre des cours dans la langue traditionnelle secwépemc.

Le gouvernement du Canada a investi 2,7 millions de dollars dans la rénovation et l'agrandissement de l'école Chief Atahm.

L'école est dotée de l'Internet haute vitesse, d'un équipement de réseautique modernisé et d'une meilleure technologie Wi-Fi grâce à un projet de connectivité dirigé par le First Nations Education Steering Committee, avec le soutien de la First Nations Schools Association. Le projet de connectivité permet d'offrir l'accès Internet haute vitesse à 111 écoles des Premières Nations de la Colombie-Britannique. Le projet comprend, notamment,la modernisation de l'équipement de réseautique, l'amélioration de la sécurité de l'équipement connecté, le filtrage de contenu adapté aux salles de classe et un meilleur accès Wi-Fi pour les écoles de 90 communautés. En outre, les écoles ont été dotées d'un plus grand nombre d'ordinateurs et d'un accès plus rapide et sécurisé aux ressources numériques.

« Cette école est le résultat de la volonté et de la vision de parents, qui à la fin des années 1980, étaient déterminés à favoriser une communauté s'exprimant en secwépemc et vivant en harmonie avec la nature. Notre gouvernement investit dans des installations comme l'école Chief Atahm en s'appuyant sur cet héritage afin que les élèves des Premières Nations aient droit au meilleur départ possible dans la vie. Je suis ravi de participer à la célébration de la réouverture de l'école Chief Atahm, qui se prépare à accueillir les élèves pour une nouvelle année. »

L'honorable Seamus O'Regan, C.P., député

Ministre des Services aux Autochtones

« L'école Chief Atahm est une école d'immersion de qualité, où l'on enseigne aux élèves l'équilibre dans le monde naturel, tout en mettant en pratique le principe de la durabilité culturelle. »

Clifford Arnouse

Kukpi7 (chef) de la Bande indienne d'Adams Lake

« Nous félicitons l'école Chief Atahm et nous espérons que le projet de connectivité offrira des possibilités d'apprentissage stimulantes à ses élèves au cours des années à venir. La technologie et la connectivité jouent un rôle important pour aider les élèves des Premières Nations à s'épanouir dans la société contemporaine tout en ayant confiance dans leurs compétences, leur identité, leur langue et leur culture. »



Tyrone McNeil

Président, First Nations Education Steering Committee

Faits en bref

La Bande d'Adams Lake vit à Chase, en Colombie-Britannique, et elle compte 806 membres.

L'école Chief Atahm est une école d'immersion secwépemc en place depuis 1991.

Services aux autochtones Canada a investi un peu plus de 5,4 millions de dollars sur deux ans ( 2017-2018 et 2018-2019) dans le projet de connectivité. Un financement supplémentaire de 11,3 millions de dollars a été prévu sur cinq ans (jusqu'en 2023) pour l'entretien continu et la modernisation de la connectivité.

2018-2019) dans le projet de connectivité. Un financement supplémentaire de 11,3 millions de dollars a été prévu sur cinq ans (jusqu'en 2023) pour l'entretien continu et la modernisation de la connectivité. Les 111 écoles qui font partie du projet de connectivité sont toutes financées aux termes du BC Tripartite Education Agreement: Supporting First Nation Student Success (en anglais), ce qui profitera aux élèves, aux écoles et aux communautés des Premières Nations de l'ensemble de la province.

Le projet de connectivité tire parti de l'infrastructure en cours de construction dans les communautés rurales et éloignées de la Colombie-Britannique dans le cadre du programme Brancher pour innover du gouvernement du Canada et du programme Connected Coast du gouvernement de la Colombie-Britannique.

