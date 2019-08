L'OCRCVM permet la reprise de la négociation - HARY

Desjardins Gestion internationale d'actifs inc. (DGIA), agissant à titre de gestionnaire et gestionnaire de portefeuille des Fonds négociés en bourse (FNB) Desjardins, annonce les distributions en espèces à être versées en août 2019 aux porteurs de...

Reprise des négociations pour : Société : Patriot One Technologies Inc. Symbole TSX : PAT (toutes les émissions) Reprise : 10 h 30 L'OCRCVM peut prendre la décision de suspendre (ou d'arrêter) temporairement les opérations à l'égard d'un titre d'une...

L'équipe de la résidence Chartwell L'Envol convie les médias de Québec au dévoilement des aires communes de ce tout nouveau complexe pour retraités, le 20 août prochain, en présence de dignitaires, partenaires, futurs résidents et leurs proches....

Le président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Drummondville, monsieur Alexandre Cusson, sera de passage à Gatineau le 22 août prochain, à l'occasion d'un déjeuner-conférence de la Chambre de commerce de Gatineau, organisé en...