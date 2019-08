Renforcer les collectivités de Terre-Neuve-et-Labrador grâce au Fonds de la taxe sur l'essence fédéral





Le doublement du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral donne un coup de pouce à 276 collectivités à Terre?Neuve?et-Labrador

PARADISE, NL, le 12 août 2019 /CNW/ - Il est essentiel de disposer d'infrastructures publiques modernes pour favoriser la croissance économique, renforcer la classe moyenne et bâtir des collectivités saines et durables. C'est pourquoi notre gouvernement renouvelle son engagement envers les collectivités dans le cadre du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral et leur offre un soutien indispensable pour leurs priorités locales.

Aujourd'hui, l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, était en compagnie de l'honorable Lisa Dempster, ministre des Affaires municipales et de l'Environnement de Terre-Neuve-et-Labrador, et de Dan Bobbett, maire de la ville de Paradise, pour annoncer que la province avait reçu le premier des deux versements annuels de 15,7 millions de dollars dans le cadre du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral (FTE), ainsi qu'un doublement de 32,8 millions de dollars, prévu dans le budget de 2019. Ce complément double le montant alloué aux collectivités de Terre-Neuve-et-Labrador en fonction de leurs allocations pour le transfert du FTE de 2018-2019, pour qu'elles puissent réaliser les projets d'infrastructures qu'elles jugent nécessaires pour le bien-être de leurs citoyens.

Le FTE fédéral est une source de financement indexé et à long terme qui appuie chaque année un large éventail de projets d'infrastructures locales dans la province. Par exemple, les résidents de la ville de Port au Port East bénéficient d'un approvisionnement en eau potable plus fiable et plus constant grâce aux améliorations essentielles qui ont été apportées au réservoir d'eau local grâce aux fonds du FTE fédéral. Dans la ville de Lumsden, un bâtiment touristique abritant un musée, des toilettes, des douches et une buanderie a été construit dans le parc de VR appartenant à la municipalité afin d'améliorer l'industrie touristique. De plus, les résidents de la ville de Paradise profitent cet été de l'aire de jeux d'eau au parc Paradise en partie grâce à un financement du FTE fédéral.

Cette année, la ville de Paradise recevra un total de 924 523 $ pour son allocation annuelle, ainsi qu'un montant complémentaire de 942 162 $.

Ce financement prévisible, renforcé par le doublement des affectations du FTE de 2018-2019, tel qu'annoncé dans le budget de 2019, permet aux collectivités de planifier leurs activités en fonction des priorités actuelles et futures en matière d'infrastructure afin de pouvoir bâtir les infrastructures résilientes du 21e siècle que les résidents méritent d'avoir et de faire en sorte que Terre?Neuve-et-Labrador demeure parmi les meilleurs endroits au monde où vivre.

Citations

« Notre gouvernement est fier d'offrir un financement stable, prévisible et à long terme sur lequel les collectivités peuvent compter pour développer leurs infrastructures publiques. En collaborant avec les autres ordres de gouvernement, nous réalisons des progrès importants et obtenons des résultats concrets pour tous les Canadiens. Qu'il s'agisse d'améliorer les routes, les services d'aqueduc et l'efficacité énergétique, ou encore d'améliorer les centres récréatifs ou touristiques, le Fonds de la taxe sur l'essence fédéral contribue à protéger les familles, à promouvoir le développement économique et à améliorer concrètement la qualité de vie des gens dans tout le pays. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Grâce au Fonds de la taxe sur l'essence, les résidents des municipalités et les gouvernements des collectivités inuites continueront de bénéficier de projets d'infrastructure qui permettront de bâtir des collectivités sécuritaires et durables à Terre-Neuve-et-Labrador. »

L'honorable Lisa Dempster, ministre des Affaires municipales et de l'Environnement, Terre-Neuve-et-Labrador

« Les administrations locales savent mieux que quiconque ce dont leurs collectivités ont besoin, et le gouvernement du Canada est fier d'offrir un financement stable et à long terme sur lequel elles peuvent compter pour développer leurs infrastructures publiques. En investissant dans les collectivités de Terre-Neuve-et-Labrador, le gouvernement du Canada contribue à améliorer les infrastructures de la province et à faire en sorte que tous les résidents aient accès aux possibilités dont ils ont besoin pour réussir. »

Ken McDonald, député d'Avalon

« Depuis sa création, le Fonds de la taxe sur l'essence a été un ajout important au financement de la ville de Paradise et nous a aidés à élaborer de nombreux projets d'infrastructures communautaires, comme l'aire de jeux d'eau du parc Paradise et de nombreuses améliorations aux réseaux routiers. Le financement accru alloué par le gouvernement fédéral fournira maintenant des ressources supplémentaires à toutes les municipalités de la province, y compris Paradise. L'amélioration des infrastructures à mesure que notre ville continue de croître et de prospérer est une priorité pour le conseil, et nous sommes reconnaissants de l'engagement supplémentaire qui a été pris. »

Dan Bobbett, maire de la ville de Paradise

Faits en bref

Le Fonds de la taxe sur l'essence fédéral fournit plus de 2 milliards de dollars chaque année à plus de 3?600 collectivités dans tout le pays. Au cours des dernières années, le financement a permis de soutenir environ 4?000 projets par année.

Le budget de 2019 prévoit un complément de 2,2 milliards de dollars pour le FTE, afin d'aider à répondre aux priorités à court terme des municipalités, des administrations locales et des collectivités autochtones en matière d'infrastructure.

Le Fonds de la taxe sur l'essence fédéral est souple et permet aux collectivités d'affecter des fonds à leurs besoins locaux les plus pressants. Les collectivités peuvent investir ces fonds dans 18 catégories de projets différentes, dont les infrastructures récréatives, les réseaux d'aqueduc et les routes. Elles peuvent utiliser les fonds immédiatement pour des projets prioritaires, les accumuler en vue d'une utilisation ultérieure, les regrouper avec les fonds d'autres collectivités pour des projets d'infrastructure communs ou s'en servir pour financer des dépenses importantes en infrastructure.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Le plan comprend plus de 92 milliards de dollars de financement, comme le FTE, et plus de 95 milliards de dollars de nouveaux fonds pour les programmes d'infrastructure.

À ce jour, plus de 48?000 projets ont été approuvés dans le cadre du plan et la majorité de ces projets sont en cours ou terminés.

Produit connexe

Affectations de Terre-Neuve-et-Labrador pour 2019-2020 au titre du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral, par collectivité :

Document d'information

Affectations de Terre-Neuve-et-Labrador pour 2019-2020 au titre du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral

Le gouvernement du Canada a versé à Terre-Neuve-et-Labrador le premier des deux versements de 15,7 millions de dollars du Fonds de la taxe sur l'essence (FTE) fédéral pour l'exercice 2019-2020.

En plus des versements réguliers, les collectivités de Terre-Neuve-et-Labrador bénéficieront cette année d'un complément à leur financement, tel qu'annoncé dans le budget de 2019. Ce complément permettra d'accélérer les progrès et de maximiser toutes les occasions de faire en sorte que les Canadiens de toutes les collectivités du pays continuent de constater des résultats réels et opportuns dans le renouvellement des infrastructures publiques.

Dans le cadre du FTE, on versera à Terre-Neuve-et-Labrador un total de $64 millions de dollars au cours du présent exercice pour des projets d'infrastructures locales.

Le tableau suivant indique les allocations au titre du FTE fédéral pour 2019-2020 et le montant complémentaire prévu par le budget de 2019 pour les collectivités de Terre-Neuve-et-Labrador.1





Bénéficiaire final Affectation en 2019-2020 ($) Complément du Budget 2019 ($) Admirals Beach 13 833 14 097 Anchor Point 21 503 21 913 Appleton 32 643 33 266 Aquaforte 11 476 11 695 Arnold's Cove 48 711 49 641 Avondale 35 514 36 192 Badger 38 214 38 943 Baie Verte 64 308 65 535 Baine Harbour 13 362 13 617 Bauline 27 416 27 939 Bay Bulls 72 321 73 700 Bay de Verde 24 845 25 319 Bay L'Argent 18 375 18 726 Bay Roberts 265 650 270 719 Baytona 19 275 19 643 Beachside 13 705 13 966 Bellburns 10 320 10 516 Belleoram 24 074 24 533 Birchy Bay 31 615 32 218 Bird Cove 15 718 16 018 Bishop's Cove 20 346 20 734 Bishop's Falls 143 277 146 010 Bonavista 155 788 158 761 Botwood 131 236 133 740 Branch 17 818 18 158 Brent's Cove 14 776 15 058 Brighton 16 104 16 411 Brigus 39 028 39 772 Bryant's Cove 24 974 25 450 Buchans 35 557 36 235 Burgeo 64 051 65 273 Burin 107 242 109 288 Burlington 21 503 21 913 Burnt Islands 34 700 35 362 Campbellton 27 416 27 939 Cape Broyle 29 001 29 555 Cape St. George 44 598 45 449 Carbonear 216 204 220 329 Carmanville 39 756 40 515 Cartwright 26 345 26 847 Centreville-Wareham-Trinity 57 195 58 286 Chance Cove 19 018 19 381 Change Islands 16 961 17 285 Channel-Port aux Basques 182 311 185 790 Chapel Arm 27 630 28 157 Charlottetown (Labrador) 20 475 20 865 Clarenville 277 605 282 902 Clarke's Beach 74 806 76 233 Coachman's Cove 12 548 12 787 Colinet 11 476 11 695 Colliers 36 071 36 759 Come By Chance 17 818 18 158 Comfort Cove-Newstead 25 488 25 974 Conception Bay South 1 130 621 1 152 193 Conception Harbour 37 399 38 113 Conche 15 333 15 625 Cook's Harbour 13 319 13 573 Cormack 33 629 34 270 Corner Brook 856 695 873 040 Cottlesville 19 660 20 036 Cow Head 26 388 26 891 Cox's Cove 37 528 38 244 Crow Head 15 633 15 931 Cupids 39 885 40 646 Daniel's Harbour 18 889 19 250 Deer Lake 232 957 237 402 Dover 36 414 37 109 Eastport 29 515 30 079 Elliston 21 246 21 651 Embree 38 085 38 812 Englee 30 629 31 214 English Harbour East 14 004 14 272 Fermeuse 21 974 22 393 Ferryland 25 788 26 280 Flatrock 80 162 81 691 Fleur de Lys 18 504 18 857 Flower's Cove 19 618 19 992 Fogo Island 104 199 106 187 Forteau 25 573 26 061 Fortune 68 079 69 377 Fox Cove-Mortier 20 689 21 083 Fox Harbour 18 846 19 206 Frenchman's Cove 15 290 15 582 Gallants 10 191 10 385 Gambo 92 802 94 572 Gander 508 855 518 564 Garnish 32 386 33 004 Gaskiers Point La Haye 17 989 18 333 Gaultois 13 876 14 141 George's Brook-Milton 40 956 41 737 Gillams 25 616 26 105 Glenburnie-Birchy Head-Shoal Brook 17 647 17 983 Glenwood 41 384 42 174 Glovertown 97 301 99 157 Goose Cove East 15 504 15 800 Grand Bank 107 027 109 069 Grand Falls-Windsor 615 247 626 985 Grand Le Pierre 18 118 18 464 Greenspond 19 446 19 817 Hampden 26 430 26 935 Hant's Harbour 22 146 22 568 Happy Adventure 16 618 16 935 Happy Valley-Goose Bay 355 502 362 285 Harbour Breton 78 062 79 552 Harbour Grace 136 378 138 980 Harbour Main-Chapel's Cove-Lakeview 53 767 54 793 Hare Bay 49 568 50 514 Hawke's Bay 21 546 21 957 Heart's Content 22 617 23 048 Heart's Delight-Islington 36 928 37 633 Heart's Desire 17 175 17 503 Hermitage-Sandyville 26 130 26 629 Holyrood 113 583 115 750 Howley 16 832 17 154 Hughes Brook 18 975 19 337 Humber Arm South 76 562 78 023 Indian Bay 15 547 15 844 Gouvernement communautaire inuit de Hopedale 32 643 33 266 Gouvernement communautaire inuit de Makkovik 24 202 24 664 Gouvernement communautaire inuit de Nain 56 253 57 326 Gouvernement communautaire inuit de Postville 15 633 15 931 Gouvernement communautaire inuit de Rigolet 21 117 21 520 Irishtown-Summerside 68 807 70 120 Isle aux Morts 36 500 37 196 Jackson's Arm 20 217 20 603 Keels 10 234 10 429 King's Cove 11 905 12 132 King's Point 36 285 36 978 Kippens 94 087 95 882 La Scie 45 412 46 278 Labrador City 317 411 323 467 Lamaline 19 489 19 861 L'Anse au Clair 17 304 17 634 L'Anse au Loup 31 958 32 567 Lark Harbour 30 415 30 996 Lawn 34 786 35 449 Leading Tickles 20 560 20 952 Lewin's Cove 31 358 31 956 Lewisporte 154 117 157 058 Little Bay 12 548 12 787 Little Bay East 13 490 13 748 Little Bay Islands 11 091 11 302 Little Burnt Bay 20 089 20 472 Logy Bay-Middle Cove-Outer Cove 103 214 105 183 Long Harbour-Mount Arlington Heights 18 761 19 119 Lord's Cove 14 990 15 276 Lourdes 27 973 28 507 Lumsden 29 515 30 079 Lushes Bight-Beaumont-Beaumont North 15 247 15 538 Main Brook 18 461 18 813 Mary's Harbour 22 660 23 092 Marystown 235 828 240 328 Massey Drive 77 976 79 464 McIvers 31 101 31 694 Meadows 34 871 35 537 Middle Arm 28 359 28 900 Miles Cove 12 505 12 743 Millertown 11 519 11 739 Milltown-Head of Bay D'Espoir 40 142 40 908 Ming's Bight 21 717 22 131 Morrisville 12 376 12 612 Mount Carmel-Mitchells Brook-St.Catherine's 23 003 23 441 Mount Moriah 40 013 40 777 Mount Pearl 998 693 1 017 747 Musgrave Harbour 50 468 51 431 Musgravetown 32 215 32 829 New Perlican 16 018 16 324 New-Wes-Valley 101 114 103 044 Nippers Harbour 11 691 11 914 Norman's Cove-Long Cove 36 585 37 283 Norris Arm 39 628 40 384 Norris Point 36 757 37 458 North River 32 472 33 091 North West River 31 486 32 087 Northern Arm 26 302 26 804 Old Perlican 35 171 35 842 Pacquet 15 076 15 363 Paradise 924 523 942 162 Parker's Cove 18 675 19 031 Parson's Pond 22 831 23 267 Pasadena 163 158 166 271 Peterview 43 527 44 357 Petty Harbour-Maddox Cove 49 183 50 121 Pilley's Island 20 646 21 040 Pinware 11 819 12 045 Placentia 157 845 160 857 Point au Gaul 11 819 12 045 Point Lance 12 419 12 656 Point Leamington 33 372 34 008 Point May 17 946 18 289 Point of Bay 14 647 14 927 Pool's Cove 16 318 16 630 Port Anson 13 619 13 879 Port au Choix 41 856 42 654 Port au Port East 32 858 33 484 Port au Port West-Aguathuna-Felix Cove 27 287 27 808 Port Blandford 33 800 34 445 Port Hope Simpson 25 702 26 192 Port Kirwan 10 277 10 473 Port Rexton 22 617 23 048 Port Saunders 36 928 37 633 Portugal Cove South 14 476 14 752 Portugal Cove-St. Philip's 357 131 363 945 Pouch Cove 96 701 98 546 Raleigh 15 633 15 931 Ramea 27 202 27 721 Red Bay 15 290 15 582 Red Harbour 16 147 16 455 Reidville 29 858 30 428 Rencontre East 14 004 14 272 Renews-Cappahayden 20 946 21 345 River of Ponds 17 261 17 590 Riverhead 15 975 16 280 Robert's Arm 42 541 43 353 Rocky Harbour 48 626 49 553 Roddickton-Bide Arm 50 854 51 824 Rose Blanche-Harbour Le Cou 24 931 25 406 Rushoon 18 546 18 900 Salmon Cove 37 185 37 895 Salvage 13 362 13 617 Sandringham 17 861 18 202 Sandy Cove 13 276 13 529 Seal Cove, F.B 18 418 18 769 Seal Cove, W.B 21 032 21 433 Small Point-Adam's Cove-Blackhead- 24 631 25 101 South Brook 28 701 29 249 South River 35 771 36 454 Southern Harbour 24 974 25 450 Spaniard's Bay 121 724 124 047 Springdale 135 350 137 932 St. Alban's 58 866 59 989 St. Anthony 104 799 106 799 St. Bernard's-Jacques Fontaine 26 602 27 109 St. Brendan's 14 262 14 534 St. Bride's 18 846 19 206 St. George's 59 595 60 732 St. Jacques-Coomb's Cove 33 243 33 877 St. John's 4 672 474 4 761 623 St. Joseph's 12 976 13 224 St. Lawrence 59 123 60 251 St. Lewis 16 361 16 673 St. Lunaire-Griquet 33 929 34 576 St. Mary's 22 917 23 354 St. Pauls 18 246 18 595 St. Shott's 10 877 11 084 St. Vincent's-St. Stephen's-Peter's River 21 460 21 869 Steady Brook 27 073 27 590 Stephenville Crossing 291 830 297 398 Stephenville 81 704 83 263 Summerford 46 869 47 763 Sunnyside (Trinity Bay) 25 016 25 494 Terra Nova 11 177 11 390 Terrenceville 28 701 29 249 Tilt Cove 8 263 8 421 Torbay 346 504 353 116 Traytown 19 489 19 861 Trepassey 28 658 29 205 Trinity 15 290 15 582 Trinity Bay North 85 989 87 630 Triton 50 168 51 125 Trout River 31 701 32 306 Twillingate 102 143 104 092 Upper Island Cove 74 934 76 364 Victoria 85 175 86 800 Wabana 100 000 101 908 Wabush 89 717 91 429 West St. Modeste 12 805 13 049 Westport 16 404 16 717 Whitbourne 46 183 47 064 Whiteway 24 031 24 489 Winterland 24 759 25 232 Winterton 27 330 27 852 Witless Bay 77 419 78 897 Woodstock 16 190 16 499 Woody Point 20 132 20 516 York Harbour 22 788 23 223

1 Les montants indiqués excluent les coûts administratifs

