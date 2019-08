Projet de route d'accès à la collectivité de Marten Falls - Période de consultation publique

Les mairesses de la Ville de Montréal et de l'Arrondissement de Lachine accueillent favorablement le rapport de l'Office de consultation publique de Montréal portant sur le secteur de Lachine-Est. Ce rapport reflète la volonté des citoyens et sera...

Les changements climatiques déstabilisent notre environnement et entraînent des phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquemment. Les agriculteurs et les travailleurs agricoles connaissent trop bien l'importance d'un environnement sain. Lorsque...