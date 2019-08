Hardbacon, une entreprise québécoise de fintech, fait la preuve qu'avoir de nombreux investisseurs est un atout





VANCOUVER, Colombie-Britannique, 09 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- La ronde de financement de Hardbacon a été clôturée hier soir, amassant plus de 680 884$ provenant de 785 investisseurs, fracassant ainsi son objectif de 500 000$.



Certaines sociétés à capital fermé ont peur d'avoir de nombreux actionnaires, de peur qu'autant d'investisseurs soient difficiles à gérer. Grâce à la plateforme conçue par FrontFundr pour aider les entreprises à gérer plusieurs investisseurs, Hardbacon compte 785 nouveaux ambassadeurs-actionnaires, qui font la promotion de son application mobile auprès de nouveaux clients.

« Demander aux conseillers financiers d'investir dans notre ronde est beaucoup plus stratégique que d'aller chercher des fonds provenant de fonds en capitaux de risque. Non seulement nous obtenons un investissement de leur part, mais ils deviennent également des clients et des ambassadeurs », a déclaré Julien Brault, PDG de Hardbacon.

La start-up fintech utilisera ces fonds pour accélérer sa croissance. Hardbacon a récemment procédé à un virage B2B, notamment en signant un partenariat avec Desjardins Courtage en ligne et en lançant un produit destiné aux conseillers financiers.

La société a également lancé un répertoire en ligne compotant 120 000 conseillers financiers au Canada. Les fonds collectés serviront au développement du produit et au marketing de Hardbacon. Notamment, l'application permettra la synchronisation des comptes bancaires et de partager ses objectifs financiers.

En outre, Hardbacon prévoit de lancer une plateforme pour les conseillers financiers, qui leur permettra de partager l'application Hardbacon avec leurs clients. Cette solution permettra aux conseillers d'obtenir un instantané de la situation financière globale de leurs clients, tout en aidant ces derniers à obtenir un service plus personnalisé.

Financement des utilisateurs

Hardbacon, dont l'application mobile est conçue à la fois pour les investisseurs boursiers et les conseillers financiers, a lancé sa campagne de financement participatif sur FrontFundr en juin 2019. Hardbacon souhaitait permettre à ses clients d'investir dans la société. Sa ronde de financement sur FrontFundr permettait à quiconque de devenir actionnaire de Hardbacon, moyennant un investissement compris entre 99 $ et 10 000 $, la limite légale réservée aux membres du grand public.

« Hardbacon facilite l'accès aux investissements en Bourse et permet à ses utilisateurs de prendre de meilleures décisions d'investissement. Le succès de la ronde de financement de Hardbacon sur FrontFundr est un excellent exemple de la façon dont les entreprises peuvent combiner l'obtention d'un financement à la sensibilisation du marché à leurs produits et services. Hardbacon a non seulement collecté 680 000 CAD, au-delà de son objectif de financement de 500 000 CAD, mais a également créé 785 nouveaux champions de la marque et clients potentiels », a déclaré Peter-Paul Van Hoeken, co-fondateur et pdg de FrontFundr.

À propos de Bacon Financial Technologies

Bacon Financial Technologies, plus connue sous le nom de Hardbacon, a pour mission de rendre l'investissement boursier simple et rentable pour tous. Pour les investisseurs individuels, Hardbacon est une application mobile qui relie à leurs comptes de placement, analyse leur portefeuille et leur fournit toutes les données et tous les outils dont ils ont besoin pour gérer leurs investissements correctement, avec ou sans conseiller. Pour les institutions financières, Hardbacon est un fournisseur de technologie qui leur permet d'acquérir davantage d'actifs sous gestion de leurs clients, de les fidéliser et d'acquérir de nouveaux clients qualifiés. Pour en savoir plus, visitez hardbacon.ca

À propos de FrontFundr

Fondée en 2015 et ayant des bureaux à Vancouver et à Toronto, FrontFundr est la principale plateforme d'investissement en ligne pour les marchés privés au Canada et est un courtier sur le marché dispensé inscrit. La plateforme a facilité 39 cycles de financement réussis (y compris Hardbacon) depuis 2015, aidant ainsi les entreprises canadiennes à accéder au capital et à plus de 4 000 actionnaires et porte-parole. Pour en savoir plus, rendez-vous sur frontfundr.com

