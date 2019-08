Déclaration du premier ministre au sujet de l'ambassadeur du Canada aux États-Unis





OTTAWA, le 8 août 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante au sujet de l'ambassadeur du Canada aux États-Unis, David MacNaughton :

« C'est avec beaucoup d'affection et de gratitude, et bien entendu avec grand regret, que j'ai accepté la décision de l'ambassadeur David MacNaughton de quitter Washington D.C. à la fin de l'été afin de retourner chez lui à Toronto et de relever de nouveaux défis dans le secteur privé.

« David est depuis longtemps un ami et un conseiller de confiance.

« Mais il est bien plus que cela : David est un grand Canadien. Son honnêteté, son jugement et sa sagesse ont été indispensables aux négociateurs canadiens dans le cadre de la renégociation réussie de l'ALÉNA en 2017 et 2018.

« Ses efforts lui ont valu l'estime de tous les Canadiens.

« David a su combler les écarts partisans et idéologiques. Il a fait passer les intérêts des Canadiens en premier et a gardé le cap sur des objectifs qu'il savait être à la fois possibles et souhaitables.

« Aux côtés de notre ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, et de notre équipe de négociateurs chevronnés, David a été notre représentant auprès du Congrès et de l'administration américaine dans le cadre des négociations commerciales les plus difficiles et les plus incertaines de notre histoire.

« Je n'exagère pas en disant que David a apporté des contributions sans précédent.

« Conformément à notre objectif initial, l'Accord Canada-États-Unis-Mexique préserve, met à jour et modernise nos relations commerciales les plus importantes.

« L'Accord s'ajoute à nos accords commerciaux avec l'Europe et la région de l'Asie-Pacifique. Grâce à ces accords, les exportateurs canadiens ont accès à des marchés comptant 1,5 milliard de personnes à travers le monde.

« L'Accord protège les emplois de centaines de milliers de travailleurs canadiens. En cette période d'incertitude mondiale, il assure notre prospérité, et ce, alors que nous diversifions nos marchés aux quatre coins du globe.

« David a également joué un rôle important pour convaincre les législateurs et l'administration des États-Unis d'éliminer les droits de douane américains sur l'acier et l'aluminium canadiens, ce qui a permis au Canada d'éliminer en mai dernier nos droits réciproques.

« David a travaillé sans relâche à cet égard. En effet, il m'a fait part, il y a quelques mois, de son désir de retourner chez lui, mais seulement après l'élimination des droits de douane sur l'aluminium et l'acier canadiens. Là aussi, il a réussi.

« Mon ami, alors que vous rentrez chez vous au Canada, je veux exprimer ma sincère reconnaissance ainsi que celle de votre pays pour votre service exemplaire.

« Après le départ de David à la fin août, le Canada continuera d'être bien servi par Kirsten Hillman, qui deviendra l'ambassadrice intérimaire du Canada aux États?Unis.

« En tant qu'ambassadrice adjointe du Canada aux États-Unis depuis 2017, Mme Hillman a joué un rôle essentiel au sein des équipes qui ont assuré l'adhésion au nouvel ALÉNA et l'élimination des droits de douane sur l'acier et l'aluminium.

« Auparavant, Mme Hillman a été sous-ministre adjointe du Secteur des accords commerciaux et des négociations à Affaires mondiales Canada. À ce titre, Mme Hillman était chargée de diriger et de superviser le programme de négociations commerciales du Canada, y compris la ratification de l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne.

« Le Canada continuera d'être entre de bonnes mains à Washington. »

Lien connexe

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Communiqué envoyé le 8 août 2019 à 12:53 et diffusé par :