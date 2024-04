Ramp Metals Inc. ouvre les marchés

Velan Inc. (« Velan » ou la « Société ») annonce aujourd'hui que son conseil d'administration a nommé M. Daniel Desjardins à titre d'administrateur indépendant de Velan. « M. Desjardins est un administrateur et un avocat chevronné, qui possède de...

Jordan Black, chef de la direction et administrateur, Ramp Metals Inc. TSXV: RAMP; « Ramp Metals »), et son équipe se sont joints à Omar Khafagy, gestionnaire de l'accès des entreprises, Bourse de Toronto , afin d'ouvrir les marchés et de souligner...