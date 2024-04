ZONE D'INNOVATION MINIÈRE : UN PROJET TOUJOURS BIEN VIVANT





ROUYN-NORANDA, QC, le 25 avril 2024 /CNW/ - À quelques semaines de son intervention devant le comité de recommandation des zones d'innovation, Johanne Jean, présidente du comité de coordination de la Zone d'innovation minière (ZIM), s'est dite motivée plus que jamais à faire de ce grand projet une réalité.

« Les rencontres que nous tenons avec les représentants gouvernementaux depuis quelques mois ont ceci en commun : tous reconnaissent le sérieux de notre démarche et la qualité de notre dossier. La mobilisation et l'engagement des sociétés minières, des entrepreneurs, du milieu de l'éducation et de l'écosystème de l'innovation démontrent que la région est derrière le projet et cela fera une différence. Le projet est plus vivant que jamais et c'est de façon positive que nous entrevoyons le dernier droit vers la désignation officielle », a déclaré Johanne Jean.

Plus que jamais, le secteur minier doit relever de nombreux défis qui se présentent pour toujours faire mieux et rencontrer les exigences légitimes des communautés d'accueil. Cela passe notamment par l'innovation et par l'expertise développée depuis plus de 100 ans en Abitibi-Témiscamingue. La ZIM vise donc à mettre en place un écosystème de recherche et d'innovation unique au monde qui regroupe et fait rayonner le génie minier québécois.

« Cette zone permettra de consolider et garder au Québec l'expertise minière québécoise pour en faire profiter toute la filière minérale, incluant celle des minéraux critiques et stratégiques (MCS) », a poursuivi Johanne Jean pour qui il ne fait aucun doute que cette filière des MCS qui se met en place au Québec pour alimenter la filière batterie et contribuer à la transition énergétique est une opportunité à saisir pour la ZIM.

« Ce qu'on propose, c'est d'aider le gouvernement à faire de sa filière batterie l'une des plus innovantes et des plus respectueuses de l'environnement, des communautés et des exigences ESG au monde. En appuyant la Zone d'innovation minière, le gouvernement s'assure de pousser encore plus loin l'innovation et les meilleures pratiques dans les mines. Cela aura une influence sur le reste de la chaine de valeur de la batterie puisque l'industrie minière en est le point de départ », a affirmé Mme Jean.

C'est donc gonflé à bloc que des membres du comité de coordination de la ZIM se présenteront devant le comité de recommandation à la fin mai pour présenter le projet et ses gains pour le Québec. « Oui, notre dossier est toujours bien vivant et nous sommes confiants de pouvoir convaincre les décideurs gouvernementaux de la pertinence de développer une zone d'innovation minière », a conclu Johanne Jean.

La Zone d'innovation minière (ZIM) a pour mission de propulser le savoir et le savoir-faire du secteur minier québécois vers une nouvelle ère minière. Véritable carrefour du génie créatif, la ZIM mise sur la création de valeur pour faire rayonner les talents, l'expertise et la capacité d'innovation québécoise au niveau international. La création de zones d'innovation de calibre international a vu le jour pour augmenter la commercialisation des innovations, les exportations, les investissements locaux et étrangers ainsi que la productivité des entreprises.

