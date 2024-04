Moyenne annuelle en arsenic dans l'air ambiant - Les projets réalisés par la Fonderie Horne amènent des résultats tangibles





ROUYN-NORANDA, QC, le 25 avril 2024 /CNW/ - La Fonderie Horne informe la population que la moyenne annuelle en arsenic dans l'air ambiant à la station légale Horne se situe à 45 ng/m3 pour l'année 2023 (16 mars 2023 au 15 mars 2024). Ces résultats viennent confirmer les projections et illustrent de manière concrète l'efficacité des projets transitoires et d'optimisation mis en place au cours des deux dernières années. Par ailleurs, les calculs de concentration moyenne démontrent qu'actuellement, environ 99 % du périmètre urbain de Rouyn-Noranda se situe à 15 ng/m3 ou moins, dont environ 80 % à 7 ng/m3 ou moins et environ 27 % à 3 ng/m3 ou moins.

« La mise en place de nos projets transitoires a nécessité plusieurs mois de travaux et une importante mobilisation de nos équipes et fournisseurs partenaires. C'est grâce à leur travail et à leur engagement que nous avons pu atteindre ces résultats annuels » mentionne Marie-Elise Viger, directrice environnement pour les opérations cuivre de l'Amérique du Nord et des Philippines chez Glencore. Elle ajoute : « Les mesures concrètes prises par la fonderie au cours des dernières années reflètent notre mission qui consiste à respecter nos engagements et à réduire les émissions. Ces mesures ont permis de réduire de plus de 70 % la concentration moyenne annuelle d'arsenic dans l'air ambiant à la station Horne depuis 2005. Nous demeurons mobilisés à poursuivre les efforts entamés depuis plusieurs années déjà en vue d'améliorer notre bilan environnemental et l'ensemble de nos équipes est engagé à respecter notre cible de 45 ng/m3 pour les trois prochaines années. »

Les projets transitoires, tels que la mise en service de nouveaux dépoussiéreurs, l'amélioration de la captation à la roue de coulée et la construction d'un nouveau dôme d'entreposage ont été entrepris afin de poursuivre la réduction des émissions d'ici la mise en service du projet de modernisation Aeris. À termes, selon les projections actuelles, le projet de modernisation Aeris devrait permettre une réduction de la concentration moyenne annuelle d'arsenic dans l'air ambiant à 3 ng/m3 ou moins pour environ 84 % du périmètre urbain de Rouyn-Noranda.

Enfin, le projet de modernisation Aeris devrait permettre à la Fonderie Horne de devenir l'une des fonderies de cuivre les plus efficaces au monde en termes d'émissions atmosphériques. L'entreprise entend malgré tout continuer la recherche et le développement de nouvelles solutions dans le cadre d'une démarche d'amélioration continue pour poursuivre la réduction de ses émissions.

Apprenez-en plus en consultant la fiche technique disponible sur le site internet de la Fonderie Horne :

www.fonderiehorne.ca

À propos de la Fonderie Horne

La Fonderie Horne, partie intégrante de Glencore Canada, est une usine métallurgique dont les activités de traitement du cuivre sont reconnues à travers le monde. Elle produit annuellement 210 000 tonnes de cuivre et de métaux précieux. En plus de détenir une expertise réputée dans le traitement de matériaux complexes, la Fonderie Horne occupe une place importante en Amérique du Nord dans le traitement de produits recyclés à valeur métallique. Elle emploie plus de 650 personnes à son usine de Rouyn-Noranda, au Québec, en plus de faire affaire avec plusieurs entrepreneurs. La totalité de sa production d'anodes de cuivre est acheminée à l'Affinerie CCR, située à Montréal-Est, où 500 autres travailleurs contribuent à la chaîne de valeur du cuivre et des minéraux critiques en Amérique du Nord.

SOURCE Fonderie Horne, une compagnie Glencore

25 avril 2024 à 13:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :