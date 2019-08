Festivals et événements - Saison printemps-été 2019 - Le gouvernement du Québec est fier d'accorder son soutien au ComediHa! Fest-Québec





QUÉBEC, le 8 août 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui à la 20e édition du ComediHa! Fest-Québec, qui se déroulera dans la Vieille Capitale jusqu'au 18 août prochain.

La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, et la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française, Mme Nathalie Roy, ont annoncé aujourd'hui l'attribution d'une aide financière de 1 330 000 $ pour soutenir cet événement d'envergure.

Pour son 20e anniversaire, le ComediHa! Fest-Québec propose une expérience euphorique et divertissante. Les visiteurs seront conquis par la programmation variée d'artistes de renom et de la relève qui sauront les faire rire aux éclats.

Pour la réalisation de l'événement, le ministère du Tourisme attribue une somme de 935 000 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, tandis que le Secrétariat à la Capitale-Nationale octroie un montant de 225 000 $ provenant du Fonds de développement économique de la région de la Capitale-Nationale, désormais appelé le Programme d'appui aux actions régionales. La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde un montant de 170 000 $ à l'événement grâce au Programme d'aide à la diffusion en variétés.

Citations :

« Votre gouvernement est très fier de célébrer le 20e anniversaire du ComediHa! Fest-Québec. Cet événement incontournable du calendrier estival contribue à diversifier l'offre touristique de la Capitale-Nationale, en plus de dynamiser sa vie culturelle et économique. Au cours des deux dernières décennies, le ComediHa! Fest-Québec a su se tailler une place de choix dans le monde de l'humour, tant au Québec qu'à l'international, permettant ainsi à nos talentueux artistes de rayonner à travers la planète. J'invite d'ailleurs les festivaliers à prolonger leur séjour dans la région afin d'y découvrir la richesse de ses attraits touristiques et de prendre part aux nombreuses festivités qui animent la ville de Québec tout au long de la belle saison. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« C'est avec plaisir que je me joins à mes collègues pour soutenir la tenue de ce grand rassemblement dans la Capitale-Nationale. Au cours des dernières années, l'organisation a su se renouveler et présente pour sa 20e édition une programmation bonifiée qui saura plaire aux spectateurs. Grâce aux milliers de festivaliers attendus, le ComediHa! Fest-Québec engendrera des retombées économiques et touristiques importantes qui bénéficieront à l'ensemble de notre région, mais aussi à tout le Québec. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« ComediHa! Fest-Québec est un rendez-vous culturel qui n'a rien à envier aux manifestations d'envergure internationale programmées ailleurs dans le monde. Cela nous rappelle que nous sommes un peuple qui a une riche tradition humoristique dont nous pouvons être très fiers. Ce succès témoigne de l'immense bassin de créateurs et d'interprètes que constitue le Québec. En plus de tirer le meilleur du rire et de la fantaisie, ComediHa! Fest-Québec contribue grandement à l'essor de ce secteur culturel et économique unique. Votre gouvernement est par ailleurs heureux de soutenir des entreprises et des organismes qui, comme l'École nationale de l'humour, participent à ce succès. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française

