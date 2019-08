Le gouvernement appuie les fédérations sportives québécoises : Subvention de 12 M$ pour Placements Sports





QUÉBEC, le 8 août 2019 /CNW Telbec/ - Pour permettre aux fédérations sportives québécoises de poursuivre le développement de leur discipline et continuer à servir la population, le gouvernement du Québec investit 12 millions de dollars pour les trois prochaines années dans le programme Placements Sports.

La ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Le programme d'appariement des dons Placements Sports vise à diversifier les revenus des fédérations sportives, particulièrement celles dont les ressources sont limitées, en incitant les particuliers, les sociétés privées et les fondations du Québec à leur faire des dons. Géré par SPORTSQUÉBEC, le programme est né en 2012 de la nécessité d'améliorer le financement des fédérations sportives, qui peinaient alors à assurer le développement de leurs activités.

Citation :

« Le programme Placements Sports fait ses preuves depuis bientôt dix ans et a su dynamiser la gestion financière des fédérations sportives québécoises. Je suis donc très heureuse de voir le programme se poursuivre pour les trois prochaines années, d'autant plus qu'il s'inscrit directement dans la mission que je me suis donnée de rendre accessibles les activités sportives pour le plus grand nombre. Des milliers de sportifs fédérés, de tous les âges et de tous les niveaux, pourront ainsi continuer de profiter de l'expertise et de l'encadrement de leur fédération pour guider leur développement sportif et personnel. »

Isabelle Charest, ministre déléguée de l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

Lien connexe :

Placement sport, via SPORTSQUÉBEC :

http://www.sportsquebec.com/pages/placements-sports.aspx

