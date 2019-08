Le gouvernement du Canada investit pour restaurer et protéger les Grands Lacs





HAMILTON/BURLINGTON, ON, le 7 août 2019 /CNW/ - L'eau propre est l'un des éléments essentiels à la vie, et les Grands Lacs constituent des ressources environnementales, économiques et culturelles d'importance vitale pour des millions de Canadiens. Plus de 40 millions de personnes vivent dans le bassin des Grands Lacs. La région des Grands Lacs représente la troisième plus grande économie mondiale, si on la mesure comme un pays. Elle fournit 51 millions d'emplois, soit près de 30 % de la main-d'oeuvre américaine et canadienne combinée.

Un Canadien sur quatre tire son eau potable directement des Grands Lacs. Le gouvernement du Canada s'est engagé à protéger et à restaurer la qualité de l'eau et la santé des écosystèmes des Grands Lacs afin que les Canadiens puissent jouir d'une eau propre, d'un environnement sain, ainsi que des emplois et des possibilités économiques qui en découlent.

Aujourd'hui, la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, a annoncé l'octroi d'un financement de 1,06 million de dollars sur trois ans pour 10 projets. Ce financement fait partie de l'investissement supplémentaire de 44,84 millions de dollars annoncé dans le budget de 2017 pour l'Initiative de protection des Grands Lacs.

Les projets financés cette année portent notamment sur la lutte contre les proliférations d'algues toxiques dans le lac Érié, des proliférations qui se propagent de plus en plus rapidement et de plus en plus loin sous l'effet des changements climatiques. Un autre projet permettra de créer et de restaurer un habitat aquatique dans les baies et les terres humides côtières du parc Tommy Thompson de Toronto en installant des récifs sous-marins et en gérant les herbes envahissantes. John MacKenzie, PDG de l'Office de protection de la nature de Toronto et de la région, qui gère ce dernier projet, a accompagné la ministre McKenna lors de l'annonce d'aujourd'hui.

Le gouvernement du Canada reconnaît le rôle important que jouent nos partenaires, en particulier les peuples autochtones, dans la conservation et la restauration des Grands Lacs. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a versé plus de 18 millions de dollars pour appuyer 123 projets de conservation et de restauration menés par des organismes et des collectivités du bassin des Grands Lacs.

La ministre McKenna a également participé aujourd'hui à une table ronde avec des défenseurs des Grands Lacs qui représentaient un large éventail de points de vue. La discussion a porté sur les priorités, les défis et les possibilités en ce qui a trait aux Grands Lacs.

« La restauration de la qualité de l'eau des Grands Lacs profite à la fois à notre environnement et à notre économie. En investissant dans des projets dirigés par des partenaires locaux bien informés, nous pouvons nous assurer que les Grands Lacs continuent d'offrir à des générations de Canadiens une eau potable salubre, des plages propres et des écosystèmes dynamiques qui soutiennent de bons emplois pour la classe moyenne et diverses possibilités économiques. »

- Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits en bref

Les Grands Lacs constituent l'un des plus grands réseaux d'eau douce au monde; ils contiennent 20 % de l'eau douce de surface qui se trouve sur la planète.

Les Grands Lacs forment l'un des écosystèmes les plus diversifiés de la Terre. Cet écosystème abrite plus de 3 500 espèces de plantes et d'animaux.

