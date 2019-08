Le chef de la direction d'Air Canada vend un bloc d'actions à des fins de diversification des placements, de planification successorale et de dons de bienfaisance





MONTRÉAL, le 6 août 2019 /CNW Telbec/ - Air Canada a déclaré aujourd'hui que, pendant la période durant laquelle les opérations sur ses titres étaient permises après la communication des résultats de son deuxième trimestre, Calin Rovinescu, président et chef de la direction, a exercé des options d'achat d'actions qui lui avaient été attribuées en 2013 et a vendu les 1 269 149 actions à droit de vote de catégorie B sous-jacentes à la Bourse de Toronto par l'intermédiaire d'un courtier en valeurs mobilières canadien, comme l'indiquent les documents applicables déposés auprès des autorités en valeurs mobilières.

M. Rovinescu prévoit affecter le produit tiré de la vente des actions à la diversification de ses placements, à la planification successorale et au financement de sa fondation familiale en vue de dons de bienfaisance.

Les options d'achat d'actions exercées venaient à expiration dans la première moitié de 2020 et les actions vendues représentaient moins du tiers de la participation totale de M. Rovinescu dans Air Canada.

