Le salon des nouveaux catalyseurs de croissance « New Growth Drivers - Qingdao 2019 » se tiendra en octobre





QINGDAO, Chine, 5 août 2019 /PRNewswire/ -- Le Bureau d'information du gouvernement populaire de la province de Shandong a annoncé le 2 août que le salon des nouveaux catalyseurs de croissance « New Growth Drivers ? Qingdao 2019 » (le salon) se tiendrait au Centre international des congrès de Qingdao du 19 au 21 octobre.

Cherchant à accélérer l'évolution des facteurs de croissance des anciens vers les nouveaux par le biais de l'innovation et de la coopération, le salon représente pour la province de Shandong une plateforme destinée à présenter des programmes, produits, technologies et politiques et à mettre en avant les accomplissements réalisés durant cette période caractérisée par l'évolution des catalyseurs de croissance, le tout au moyen d'expositions, de séminaires, de partenariats entre projets et de négociations. Cette plateforme vise également à attirer investissements, talents et technologies de pointe ainsi qu'à faciliter la coopération entre les industries manufacturières locales et étrangères.

Doté d'une zone d'exposition de 23 700 m2, le salon accueillera des conférences et des séminaires. La zone d'exposition sera partagée en plusieurs espaces : un espace d'exposition thématique, cinq espaces d'exposition spécialisés et quatre espaces d'exposition spéciaux. L'espace thématique mettra en lumière des accomplissements et des projets phares ainsi que les plans de développements, projets phares et parcs technologiques de pointe de 16 préfectures et disposera d'un espace dédié à la mise en valeur des caractéristiques uniques de marques locales. Les cinq espaces d'exposition spécialisés abriteront un éventail de multinationales, d'entreprises nationales bien établies et de chefs de file de secteurs couvrant la fabrication intelligente, le mode de vie intelligent, les nouvelles énergies, les nouveaux matériaux et les industries maritimes, et compteront une zone réunissant des entreprises spécialisées dans les industries émergentes qui, ensemble, mettront en valeur de nouveaux produits et technologies et rechercheront des opportunités de collaboration. Les quatre espaces d'exposition spéciaux, dédiés aux accomplissements scientifiques et technologiques, aux institutions d'investissements financiers, aux prestataires de services touristiques et à l'agriculture moderne et orientée sur l'efficience, auront pour but de présenter certains des derniers succès connus par les entreprises, les universités et les installations de recherche et comprendront des offres touristiques à thématique culturelle et spécialisée.

Le salon accueillera les représentants des dix plus grandes industries de Shandong et de milliers de projets de collaboration ainsi que les dirigeants de multinationales, d'organisations internationales et d'associations, selon les déclarations de Yu Fenggui, président et secrétaire du Groupe de direction du Parti du sous-comité de Shandong rattaché au Conseil chinois pour le développement du commerce international (CCPIT).

Les inscriptions au salon sont ouvertes et 352 entreprises ont manifesté leur intérêt pour participer à l'événement, dont 12 figurant parmi les 500 plus grandes entreprises mondiales et 15 parmi les 500 plus grandes entreprises chinoises.

https://static.prnasia.com/pro/media/201908/qingdao_fair.pdf

Site officiel du salon de Qingdao : www.ngdfair.com

CONTACT : Nannan Zhu

Téléphone : +86-531-86168346/13156174527

Courriel : scena@163.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/955854/Qingdao_Fair.jpg

