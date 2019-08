Le ministre Jean Boulet accueille avec enthousiasme la 50e édition du Grand Prix de Trois-Rivières





TROIS-RIVIÈRES, QC, le 2 août 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité Sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, salue le début des festivités de la 50e édition du Grand Prix de Trois-Rivières qui se tient du 2 au 11 août 2019.

Cet événement phare en Mauricie accueille chaque année des participants de partout au Québec et ils étaient plus de 140 000 l'année dernière. De calibre international, le Grand Prix de Trois-Rivières sait ravir les mordus de sport automobile avec ses spectacles de qualité et ses pilotes de haut niveau. Plusieurs activités familiales sont au programme, dont le plus important spectacle pyromusical de la région.

Le ministre tient également à souligner l'engagement de l'organisation dans la communauté, notamment le lancement du Programme environnemental GP3Vert. Cette nouveauté a pour mission de réduire l'empreinte écologique de l'événement par diverses actions.

Citation

« Le Grand prix de Trois-Rivières est une activité estivale incontournable, qui attire un lot important de touristes dans notre belle région. Je suis fier du succès de cet événement et du rayonnement qu'il procure à la Mauricie. Et je sais que cette 50e édition sera encore plus grandiose que les précédentes. Je souhaite à tous les participants, bénévoles et organisateurs un excellent Grand prix! »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

