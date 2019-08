Québec, capitale du vélo - Le gouvernement appuie la tenue de la 3e Québec Singletrack Expérience





QUÉBEC, le 2 août 2019 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, et la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, ont annoncé aujourd'hui une aide financière de 110 000 $ afin de soutenir la tenue du 3e Québec Singletrack Expérience qui se déroulera du 4 au 9 août.

Durant six jours, plus de 130 passionnés de vélo de montagne de tous âges compétitionneront sur les meilleurs sentiers montagneux de la région de la Capitale-Nationale. Il s'agit d'un événement unique, de classe mondiale et accessible à tous.

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale accorde 60 000 $ dans le cadre du Programme d'appui aux actions régionales et le ministère du Tourisme attribue une somme de 50 000 $ dans le cadre de l'Entente de partenariat régional en tourisme.

Citation :

« Pour une troisième année consécutive, des athlètes de haut niveau de partout dans le monde s'élanceront sur des parcours exceptionnels au milieu de sites enchanteurs. Cette expérience unique, devenue incontournable pour les amateurs de vélo de montagne, engendrera des retombées économiques importantes pour la région de la Capitale-Nationale. J'invite d'ailleurs tous nos citoyens à venir encourager les participants tout en découvrant nos magnifiques attraits touristiques régionaux. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Alliant tant l'expérience urbaine que celle en pleine nature, cette activité novatrice qui gagne en notoriété chaque année rehausse la qualité de l'offre touristique de la région de la Capitale-Nationale, en plus de faire rayonner notre destination à l'international. Votre gouvernement est fier de soutenir cette initiative qui, avec ses différents parcours et ses multiples animations, valorise les attraits touristiques de la région et permet aux participants de vivre une immersion mémorable, unique et authentiquement québécoise. Je suis persuadée que ce rendez-vous sportif des plus attrayants continuera d'attirer toujours plus de visiteurs d'ici et d'ailleurs, contribuant ainsi au dynamisme économique et touristique de la grande région de Québec. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

Faits saillants :

Les 6 étapes se tiennent dans la Vallée Bras-du-Nord (secteurs Saint-Raymond et Shannahan), au mont Sainte-Anne (seule étape permanente de la Coupe du monde de l'Union cycliste internationale depuis sa création), à Lac-Delage (Empire 47), à Lac-Beauport et aux Sentiers du Moulin.

Dans le cadre de l'Entente de partenariat régional en tourisme, l'Office du tourisme de Québec accorde également une somme de 50 000 $ pour la tenue de l'événement.

