Le Luxembourg et NorthStar coopéreront dans le cadre d'une initiative commune Clean Space





MONTRÉAL, Québec, le 31 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Une coopération a été lancée lors de la visite du Vice-Premier ministre et ministre de l'Économie du Luxembourg, Étienne Schneider, au siège social de NorthStar Earth & Space à Montréal, pour permettre une initiative Clean Space visant à favoriser la durabilité dans l'espace. L'initiative Clean Space évaluerait l'utilisation des services d'information de NorthStar Earth and Space avec le soutien des secteurs luxembourgeois de l'assurance, de la finance et des opérateurs de satellites dans le but de traiter certaines des questions clés relatives à la gestion du trafic spatial, à la commercialisation durable des activités spatiales, aux produits d'assurance pour les opérations spatiales afin de promouvoir la croissance des activités spatiales commerciales et aux défis opérationnels des satellites.

Stewart Bain, le PDG de NorthStar Earth & Space, une entreprise technologique canadienne qui met au point la première plateforme mondiale d'informations complètes relatives à la Terre et à l'espace, a déclaré : «?NorthStar est honorée de la visite du Vice-Premier ministre, M. Schneider. NorthStar et ses partenaires internationaux sont heureux de collaborer avec le Luxembourg pour permettre la durabilité de notre environnement dans l'espace avec l'initiative mondiale Clean Space. Le Luxembourg occupe une position unique pour fournir des services à valeur ajoutée dans les secteurs de l'assurance et de la finance et abrite de nombreuses sociétés de communications par satellite qui bénéficieront de ce projet.?»

Étienne Schneider, le Vice-Premier ministre et ministre de l'Économie du Luxembourg, a déclaré : «?La coopération proposée avec NorthStar s'inscrit dans le droit fil des mesures déployées par le Luxembourg pour développer une connaissance hautement fidèle de la situation spatiale afin de protéger l'environnement spatial au-delà de notre planète et pour promouvoir l'observation de la Terre afin de mieux comprendre la complexité de notre planète et surveiller sa santé. Tous deux s'insèrent parfaitement dans notre stratégie nationale d'innovation fondée sur les données qui vise à bâtir une économie numérique durable et fiable.?»

La mission de NorthStar est de permettre à l'humanité de préserver notre planète en mettant en place une plateforme unique d'informations relatives à la Terre et à l'espace dédiée à la surveillance de la situation spatiale («?SSA?») et au renseignement terrestre. À compter de 2021, et sur la base d'une constellation de satellites équipés de capteurs hyperspectraux, infrarouges et optiques, la plateforme fonctionnera en continu depuis l'espace, en prenant des clichés, en numérisant et en analysant quotidiennement les détails des écosystèmes terrestres et de l'orbite environnante. Elle transformera la façon dont les gouvernements, l'industrie et les ONG évaluent les risques, appliquent les réglementations et prennent des décisions pour favoriser le développement durable de notre planète et créer un environnement spatial proche sûr et sécurisé pour la communauté mondiale des satellites.

Depuis plus de trois décennies, le Luxembourg est à l'avant-garde des initiatives commerciales et coopératives qui ont façonné une économie spatiale dynamique. La première incursion du Luxembourg dans l'espace remonte à 1985, avec la création de la Société Européenne des Satellites (SES), une référence en matière de télécommunications par satellite et aujourd'hui un leader mondial dans ce secteur. D'autres services et activités liés à l'espace se sont développés aux côtés de SES, donnant naissance à une industrie spatiale complète au Luxembourg. Aujourd'hui, la contribution du secteur spatial au PIB national est parmi les plus élevées d'Europe. Le Luxembourg a lancé SpaceResources.lu en 2016 comme l'étape successive de sa volonté de développer un secteur spatial de pointe en positionnant le Grand-Duché comme un centre d'exploration et d'utilisation des ressources spatiales.

NorthStar : media@northstar-data.com; Luxembourg : Paul Zenners, ministère de l'Économie, Tél. : +352 621 409 409 141

