/R E P R I S E -- Avis aux médias - Inauguration de logements abordables pour aînés à Peachland/

PEACHLAND, BC, le 30 mai 2019 /CNW/ - Joignez?vous à Ronna?Rae Leonard, députée provinciale de Courtenay?Comox, au nom de l'honorable Selina Robinson, ministre des Affaires municipales et du Logement, de même qu'à un représentant de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) et à Sharon Hallberg, présidente du Conseil d'administration de la Peachland Seniors' Support Society, lors de l'inauguration de Residences on 6th, un ensemble de 74 logements abordables destinés aux aînés de Peachland.

Date : Le 31 mai 2019



Heure : 14 h



Endroit : 4445, 6e Rue

Peachland, C.-B.

