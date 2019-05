Avis de nomination - La Ville de Montréal entérine la nomination de Madame Anne Charpentier, à titre de nouvelle directrice du Jardin botanique





MONTRÉAL, le 30 mai 2019 /CNW Telbec/ - Le comité exécutif de la Ville de Montréal a entériné la nomination de Madame Anne Charpentier, à titre de nouvelle directrice du Jardin botanique de Montréal. Cette dernière succède à Monsieur René Pronovost qui a occupé le poste de directeur au courant des 5 dernières années et qui prendra sa retraite. Mme Charpentier débutera officiellement ses nouvelles fonctions dès le 1er juin prochain.

Cette nomination fait suite à un rigoureux processus de dotation qui a été encadré par un comité de sélection multidisciplinaire.

Madame Charpentier gérera une équipe pouvant aller jusqu'à plus de 200 personnes en période estivale. Elle collaborera également à l'élaboration des orientations, des stratégies ainsi que des objectifs du service de l'Espace pour la vie et à la gestion de dossiers transversaux reliés aux 4 musées.

« La nomination de Madame Charpentier constitue un atout indéniable à nos ambitions en matière de sauvegarde de la biodiversité, de l'élaboration de projets novateurs et de changement d'attitude envers la nature. La nouvelle directrice aura également l'honneur d'être la deuxième femme qui dirigera l'institution d'envergure qu'est le Jardin botanique. Nous accueillons donc son arrivée à la direction avec grand enthousiasme », a déclaré Laurence Lavigne Lalonde, responsable de l'Espace pour la vie a sein du comité exécutif.

« Je suis ravi qu'Anne Charpentier devienne directrice du Jardin botanique de Montréal. Elle a fait un travail exceptionnel à l'Insectarium et a grandement contribué à la cohésion d'Espace pour la vie, en pilotant le dossier transversal de la programmation. Son expertise, bien sûr, mais aussi sa sensibilité aux sciences, aux arts et surtout aux gens, de même que sa rigueur intellectuelle et son petit brin de fantaisie, en font la personne idéale pour présider à la destinée de ce prestigieux musée, dans un contexte où il est de plus en plus important de trouver de nouvelles façons de reconnecter l'humain à la nature afin de lutter contre la perte de la biodiversité », a souligné Charles-Mathieu Brunelle, directeur du service Espace pour la vie.

Parcours académique et professionnel

Titulaire d'un baccalauréat en sciences biologiques, d'une maîtrise en sciences biologiques (Institut botanique), puis d'une maîtrise en muséologie de l'Université de Montréal, Anne Charpentier oeuvre depuis près de 30 ans en développement et gestion d'institutions muséales portant sur la nature et l'environnement. Elle a, notamment, coordonné les programmes publics du Biodôme de Montréal et, à titre de conseillère en muséologie, a participé au dynamisme des institutions d'Espace pour la vie. Mme Charpentier dirigeait l'Insectarium et la métamorphose du musée depuis 2008.

Les réalisations et implications d'Anne Charpentier lui ont valu en 2005 le prix « Contribution exceptionnelle » de l'Association canadienne des centres de sciences. Elle a également reçu un diplôme d'honneur et le titre de personnalité 2013 de la Faculté des arts et sciences de l'Université de Montréal.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

