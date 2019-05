Le Forum international 2019 du Football pour l'Amitié, réunit à Madrid des experts du football infantile de différents pays





MADRID, 30 mai 2019 /PRNewswire/ -- Le Forum international 2019 du Football pour l'Amitié, un programme social à destination des enfants, organisé par Gazprom International, s'est tenu à Madrid le 30 mai. Pour la première fois, la septième édition du programme a réuni des experts du monde entier : des entraîneurs de football professionnels, des médecins d'équipes infantiles, des vedettes, des journalistes des principaux médias internationaux et des représentants d'écoles de football et de fédérations internationales de football.

Viktor Zubkov, le Président du Conseil d'administration de Gazprom, Roberto Carlos, l'icône du Real Madrid et du Brésil, vainqueur de la Coupe du monde et trois fois vainqueur de la Ligue des champions de l'UEFA, Ananya Kamboj, le jeune ambassadrice indienne du programme et Miquel Puig, le PDG du Soccer Barcelona Youth Academy, sont intervenus lors de l'ouverture du Forum international 2019 du Football pour l'Amitié.

Cette année, le Forum a organisé dix sessions thématiques sur des questions d'actualité concernant le développement du sport chez les enfants et les jeunes. Les experts ont débattu des méthodes d'entraînement, de la gestion des manifestations sportives pour les enfants, des travaux sur la prévention des traumatismes dans le football infantile, des caractéristiques du dialogue entre l'enfant et les parents et des méthodes pour favoriser l'honneur et de l'équité. Une attention particulière a été portée aux moyens actuels de perfectionnement professionnel des entraîneurs d'équipes infantiles.

Cyrill Pellevat, le représentant officiel de la Fondation UEFA pour l'enfance, Joseph Gambao, le Directeur du Delhi Dynamos FC, Pablo Cesar Torres, le Président de l'école de football et scout du club Peñarol (Uruguay), Gerard Timmers, le coordinateur de l'équipe féminine de l'AZ Alkmaar (Pays-Bas) et de nombreux autres intervenants ont pris la parole lors du Forum.

En outre, une table ronde consacrée à l'influence des médias sur le développement du football infantile, a été organisée dans le cadre du Forum, des journalistes des principaux médias de la planète étant présents.

Roberto Carlos, l'icône du Real Madrid et du Brésil, a déclaré : « Je suis heureux de prendre part à cette manifestation du Football pour l'Amitié. Cette initiative sociale originale, que l'on doit à Gazprom, contribue énormément au développement du football infantile et des jeunes dans le monde entier. Réunissant des participants des 211 pays, l'entreprise contribue à la promotion mondiale du sport auprès des jeunes générations. L'initiative pédagogique du programme vise à améliorer les compétences des entraîneurs, ce qui permet d'élever le niveau de formation des jeunes joueurs partout dans le monde. ».

