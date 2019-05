Nouveau Monde Graphite renforce son équipe de gestion de projets et son conseil d'administration





SAINT-MICHEL-DES-SAINTS, Québec, 28 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nouveau Monde Graphite Inc. (« Nouveau Monde » ou « NMG ») (Bourse de croissance TSX-V: NOU) est fière d'annoncer les additions stratégiques suivantes au sein de son équipe du projet Matawinie et de son conseil d'administration.



MARTINE PARADIS, VICE-PRÉSIDENTE ? CHEF INGÉNIEURE INFRASTRUCTURE ET ENVIRONNEMENT

Madame Martine Paradis est ingénieure géologue possédant dix-huit années d'expérience en environnement minier et en ingénierie. Elle détient une maîtrise en science de la terre sur la restauration de site minier et est certifiée PMP. Mme Paradis a travaillé dans le génie-conseil à titre d'ingénieure, directrice de projets et gestionnaire sur différents projets reliés à la géochimie, l'hydrogéologie, les changements climatiques, des travaux de terrain, les techniques de restauration, la gestion des résidus miniers et des eaux, la gestion de consultants et le développement de projet minier. Elle a aussi travaillé pour le Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles pour la restauration de sites miniers abandonnés, le suivi de sites miniers actifs et plusieurs dossiers ministériels. Chez Nouveau Monde Graphite, son nouveau poste à titre de Vice-présidente - chef ingénieure lui permettra de chapeauter la planification et la direction de l'ingénierie pour les volets infrastructures civiles et environnementales.

ALAIN DORVAL, VICE-PRÉSIDENT - CHEF INGÉNIEUR MÉTALLURGIE ET PROCÉDÉS

Monsieur Alain Dorval est un ingénieur minier ayant plus de 35 années d'expérience, spécialisé en traitement des minerais. Ayant oeuvré dans les domaines de l'ingénierie, des opérations industrielles et de la recherche, il a collaboré à développer plusieurs procédés de traitement minéralurgiques pour une grande variété de types de minerais. Il a effectué plusieurs audits d'évaluation d'usines de traitement de minerais pour des projets d'expansion ainsi que pour des investisseurs. M. Dorval a aussi participé à de nombreuses études à titre d'ingénieur principal en procédés, d'ingénieur expert et de personne qualifiée (QP) NI 43-101 et ce, pour divers projets situés en Australie, au Canada, au Chili, aux États-Unis, en Guyane Française, en Guyane, en Inde, en Côte d'Ivoire, en Mauritanie, au Mexique, au Suriname et au Venezuela. Il collabore constamment avec des fournisseurs d'équipements et des laboratoires de recherches de renommée internationale pour le développement de procédés minéralurgiques. Riche d'une forte expérience en tant qu'expert en traitement des minerais et en gestion d'équipes d'ingénierie, la présence de M. Dorval au sein de l'équipe permettra à NMG d'optimiser efficacement l'usine de démonstration et l'ingénierie de détail de la future usine commerciale. De plus, il participera à l'évolution des études et ingénieries pour le développement des produits à valeur ajoutée.

Eric Desaulniers, président et chef de la direction de Nouveau Monde, a déclaré: «Je suis ravi d'accueillir des professionnels techniques aussi accomplis au sein de notre équipe. Leur présence renforce considérablement notre capacité technique et notre aptitude à exécuter le projet Matawinie. »

ARNE H. FRANDSEN, ADMINISTRATEUR DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

M. Arne H. Frandsen est co-associé directeur de The Pallinghurst Group. M. Frandsen est titulaire d'un baccalauréat en droit et d'une maîtrise en droit de la Copenhagen University. Il compte plus de dix années d'expérience dans le secteur des services bancaires d'investissement auprès de Goldman Sachs et de JPMorgan, pendant lesquelles il a offert des conseils stratégiques et structuré des fusions et des acquisitions ainsi que des opérations de financement d'entreprise pour des clients dans 30 pays différents. En 2005, M. Frandsen a quitté le secteur des services bancaires d'investissement pour devenir chef de la direction d'Incwala Resources, une des plus importantes sociétés minières favorisant l'émancipation économique des Noirs en Afrique du Sud. M. Frandsen est l'un des fondateurs de The Pallinghurst Group en 2006 et a contribué à la croissance du groupe. Il est également le président du conseil de Sedibelo Platinum Mines.

CHRISTOPHER SHEPHERD, ADMINISTRATEUR DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Au service de The Pallinghurst group depuis dix ans, M. Christopher Shepherd est directeur général et chef des finances où il dirige l'équipe pour la plupart de ses placements. Il est comptable agréé (CA) depuis 2002 et titulaire d'un baccalauréat en finance appliquée et en commerce de Macquarie University à Sydney, en Australie. M. Shepherd compte 20 années d'expérience dans les domaines du capital d'investissement privé, des services bancaires d'investissement et de la comptabilité, plus particulièrement dans les secteurs des ressources naturelles et de l'exploitation minière.

M. Desaulniers a ajouté: «Je suis très heureux d'accueillir Arne H. Frandsen et Christopher Shepherd au sein de notre conseil d'administration. Ces deux spécialistes apportent une vaste expertise des marchés des capitaux, notamment dans le secteur minier. Leurs talents et leurs points de vue uniques enrichissent ceux des actuels membres du conseil et je suis impatient de travailler avec eux à l'élaboration de stratégies visant à mettre en production le projet Matawinie. »

Le conseil d'administration a octroyé un total de 1 125 000 options d'achat d'actions à des membres de la haute direction. Ces options d'achat d'actions sont octroyées conformément aux termes et modalités du nouveau régime d'options d'achat d'actions de la Société. Chaque option d'achat d'actions permet à son détenteur de souscrire une action ordinaire de la Société au prix de 0, 235$ par action ordinaire pour une durée de 5 ans à compter de la date d'octroi.

À propos de Nouveau Monde Graphite

Nouveau Monde Graphite a découvert en 2015 un gisement de graphite de haute qualité sur sa propriété Matawinie située à Saint-Michel-des-Saints, à 150 km au nord de Montréal, au Québec. Cette découverte a mené à l'annonce des résultats d'une étude de faisabilité en date du 24 octobre 2018. L'étude de faisabilité a démontré la forte rentabilité du projet avec une production projetée de 100 000 tonnes par année de concentré de graphite sur une période de 26 ans. Nouveau Monde opérera son usine de démonstration jusqu'en 2020. Durant cette période, elle prévoit la production de 2 000 tonnes de flocons de graphite concentré dans le but d'homologuer ses produits auprès de clients nord-américains et internationaux.

Dans une optique d'intégration verticale et de développement durable, Nouveau Monde planifie la construction d'une usine dédiée à la transformation secondaire à grande échelle de son graphite afin de répondre aux besoins croissants de l'industrie des batteries lithium-ion.

L'équipe de Nouveau Monde, qui cumule plus de 60 ans d'expérience dans le graphite, développe son projet avec le plus grand respect des communautés environnantes, tout en favorisant une faible empreinte environnementale. Le projet de Nouveau Monde bénéficie d'un bassin de main-d'oeuvre important provenant de la région et est situé à proximité des axes routiers et d'une source d'hydroélectricité abondante, abordable et renouvelable, lui conférant ainsi un avantage économique.

Pour plus d'information : Eric Desaulniers Tristan C. Menard Président et chef de la direction Directeur, Marchés des capitaux Tél: +1 (819) 923-0333 Tél: +1 (514) 296-6339

www.nouveaumonde.ca

Abonnez-vous à notre fil de nouvelles :

http://nouveaumonde.ca/projects/appuyer-nmg/#support_form

De plus amples renseignements concernant la Société sont disponibles sur la base de données SEDAR (www.sedar.com) et le site internet de la Société à: www.nouveaumonde.ca

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

Tous les énoncés, autres que les faits historiques, contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, contenus dans le paragraphe « À propos de Société » ci-dessus, qui décrit essentiellement les perspectives et les objectifs de la Société, constitue de « l'information prospective » ou des « énoncés prospectifs » selon le sens attribué par certaines lois sur les valeurs mobilières, et est fondé sur des attentes, des estimations et des prévisions faites en date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la Société au moment où ces énoncés ont été formulés, sont assujetties à des incertitudes et à des imprévus importants sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel. Ces estimations et ces hypothèses peuvent s'avérer inexactes.

Plusieurs de ces incertitudes et de ces imprévus peuvent affecter directement ou indirectement ou pourraient faire en sorte que les résultats ou le rendement diffèrent considérablement de ceux avancés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière importante de ceux anticipés dans ces énoncés. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but de fournir de l'information sur les attentes actuelles et les prévisions de la direction. La direction de la Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs ou d'expliquer toute différence importante entre les événements réels subséquents et ces énoncés prospectifs, sauf tel que l'exigent les lois en valeurs mobilières applicables.

Communiqué envoyé le 28 mai 2019 à 14:00 et diffusé par :