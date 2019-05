Le gouvernement du Québec soutient le Festival Go vélo Montréal





MONTRÉAL, le 24 mai 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui financier au Festival Go vélo Montréal, qui se déroulera dans la métropole et ses alentours du 26 mai au 2 juin.

La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, et la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, confirment une aide financière de 477 000 $ pour soutenir les activités au programme.

Le temps d'une semaine, les cyclistes sont invités à prendre d'assaut les rues de la métropole lors de trois grands événements. Tout en marquant le début de la saison estivale, le Tour de l'Île, le Tour la Nuit et le Défi métropolitain encouragent la pratique régulière d'activités physiques. La programmation, convenant aux petits comme aux grands, attire annuellement des milliers de participantes et de participants de partout dans le monde.

« Bien ancré à Montréal, le Festival Go vélo permet de découvrir les quartiers de la métropole autrement, en plus de faire la promotion du transport actif. Le gouvernement du Québec est fier d'encourager cette fête urbaine qui permet à Montréal de se démarquer en tant que grande ville pour les cyclistes. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Je suis heureuse du soutien accordé à cet événement populaire et dynamique qu'est le Festival Go vélo Montréal! Ce rendez-vous sportif et festif accueille, à l'une ou l'autre de ses activités, des milliers de cyclistes venus s'amuser, et ce, sans pression. J'invite chaleureusement les participants à profiter pleinement de leur séjour dans la métropole pour se laisser charmer par ses attraits touristiques et ses activités. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Je me réjouis au plus haut point de voir le gouvernement du Québec soutenir de nombreux événements qui valorisent la pratique régulière d'activités physiques sous toutes ses formes, un objectif prioritaire pour moi. Go vélo Montréal est assurément une initiative formidable. Le vélo est un moyen simple et accessible pour faire de l'activité physique et partager des moments précieux en famille. Félicitations à l'organisation, qui participe à rendre plus accessible la pratique du loisir et du sport. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue au projet avec une somme de 200 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

Le ministère du Tourisme accorde à l'événement un montant de 177 000 $ dans le cadre de son Programme d'aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur soutient l'événement avec une aide financière de 100 000 $.

