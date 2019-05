Le gouvernement du Canada appuie les aînés dans le cadre du projet pilote sur les aînés en santé au Nouveau-Brunswick





Le premier candidat retenu dirigera un projet visant à promouvoir le vieillissement en santé

MONCTON, NB, le 24 mai 2019 /CNW/ - Les Canadiens vivent plus longtemps que jamais; ceux qui ont plus de 65 ans sont maintenant plus nombreux que les moins de 15 ans, et les femmes constituent la majorité des plus de 65 ans. Le gouvernement du Canada est déterminé à répondre aux besoins de cette population croissante et diversifiée et à aider les Canadiens à bien vivre à mesure qu'ils vieillissent.

Aujourd'hui, la ministre de la Santé, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, et la ministre du Développement social du Nouveau-Brunswick, Dorothy Shephard, ont annoncé le premier candidat retenu dans le cadre du projet pilote de trois ans sur les aînés en santé du Nouveau-Brunswick..

Le projet de Maison de soins infirmiers sans murs est dirigé par l'Université de Moncton, en collaboration avec des maisons de soins infirmiers locales, afin de mettre à l'essai des méthodes novatrices pour donner aux aînés et à leur famille, à leurs amis et à leurs voisins l'accès à des services appropriés et à de l'information sur le vieillissement sur place. Cela comprend des initiatives visant à réduire l'isolement social et la solitude, et englobe la collaboration avec la collectivité locale pour aider à répondre aux besoins de sa population vieillissante.

Ce projet nous aidera à mieux comprendre comment nous pouvons favoriser le vieillissement en santé et améliorer la qualité de vie de tous les Canadiens.

Citations

«?Les aînés sont le segment de la population qui connaît la croissance la plus rapide au Canada et ils jouent un rôle essentiel dans le tissu de notre société. Nous sommes fiers d'appuyer ce projet en finançant le projet pilote sur les aînés en santé, qui nous permettra de mieux comprendre la meilleure façon d'aider les aînés partout au Canada à vieillir en santé?».

L'honorable Ginette Petitpas Taylor

Ministre de la Santé

«?Nous savons que la population âgée croît rapidement au Nouveau-Brunswick. Nous devons nous assurer que les aînés bénéficient du soutien dont ils ont besoin après avoir consacré leur vie à prendre soin de nous. Le projet pilote sur les aînés en santé et les initiatives qui en font partie aideront les Néo-Brunswickois à bien vieillir tout en demeurant heureux, en santé et autonomes?».

Dorothy Shephard

Ministre du Développement social

Les faits en bref

Le gouvernement du Canada a investi 75 millions de dollars comme il l'a annoncé dans le budget de 2018, à l'appui de l'initiative triennale, qui a été conçue pour appuyer une gamme d'initiatives de recherche appliquée visant à examiner comment les gouvernements peuvent mieux soutenir les aînés à domicile, en milieu communautaire et en établissement de soins.

a investi 75 millions de dollars comme il l'a annoncé dans le budget de 2018, à l'appui de l'initiative triennale, qui a été conçue pour appuyer une gamme d'initiatives de recherche appliquée visant à examiner comment les gouvernements peuvent mieux soutenir les aînés à domicile, en milieu communautaire et en établissement de soins. Grâce au projet pilote sur les aînés en santé, nous acquerrons des connaissances qui nous aideront à mieux comprendre :

les répercussions du vieillissement de la population;



les différents défis auxquels font face les femmes et les hommes;



les façons dont nous pouvons aider les personnes âgées à maintenir leur autonomie et un mode de vie sain

En 2012, Statistique Canada prévoyait qu'au cours des 20 prochaines années, la population âgée du Nouveau-Brunswick augmenterait plus rapidement que celle du reste du Canada . Le Nouveau-Brunswick est donc bien placé pour entreprendre ce projet pilote.

. est donc bien placé pour entreprendre ce projet pilote. Le Nouveau-Brunswick compte l'une des plus grandes populations de personnes de plus de 65 ans et la proportion de femmes de plus de 65 ans y est sensiblement plus élevée que la moyenne canadienne. En outre, la province offre la capacité accrue d'explorer les considérations liées aux régions rurales, urbaines et éloignées ainsi que les perspectives de des communautés minoritaires linguistiques et des Autochtones.

