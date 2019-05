Le premier ministre accueille à Ottawa le Sommet mondial 2019 du Partenariat pour un gouvernement ouvert





OTTAWA, le 24 mai 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau accueille les citoyens, les gouvernements, les organisations de la société civile et les leaders d'opinion du monde entier au Sommet mondial 2019 du Partenariat pour un gouvernement ouvert (PGO). Le premier ministre sera accompagné de plusieurs ministres canadiens à cette occasion.

Plus de 2 000 participants provenant de plus de 100 pays seront présents au Sommet, où ils échangeront leurs connaissances et solutions pour mettre en place des gouvernements plus ouverts et plus transparents en cette période de bouleversements technologiques. Au nombre des participants figurent des innovateurs qui utilisent les données ouvertes dans l'intérêt public, des organisateurs communautaires qui stimulent la participation citoyenne et des dirigeants gouvernementaux qui élaborent des initiatives liées à la transparence, à la responsabilité et à la participation citoyenne.

Au cours des plus de 100 séances, les participants discuteront de diverses questions connexes, portant entre autres sur la croissance de l'information trompeuse et de la désinformation, le gouvernement ouvert et féministe, l'intelligence artificielle, la souveraineté des données et la justice ouverte.

Le Canada, coprésident actuel du PGO, fait partie des nations chefs de file qui appuient et font connaître les principes du gouvernement ouvert. En accueillant le Sommet, nous aurons l'occasion de renforcer notre expertise et d'établir des liens avec d'autres gouvernements et membres de la société civile, de sorte que nous pourrons relever les défis et saisir les occasions qu'offre notre monde de plus en plus numérique.

Le Sommet donne suite à l'engagement du Canada relativement à l'appel à l'action de Christchurch, et au lancement de notre charte numérique - qui visent tous les deux à établir des liens de confiance dans le monde numérique.

Les représentants des médias qui souhaitent couvrir le Sommet mondial PGO doivent remplir une demande d'accréditation en utilisant le processus de demande en ligne.

« Le Canada a depuis longtemps démontré ce que permet de réaliser le gouvernement ouvert. Dans un monde numérique qui défie les frontières, il est plus important que jamais de prendre des mesures concernant le gouvernement ouvert pour que les administrations publiques soient attentives, responsables et justes à l'égard des citoyens. Le Sommet montrera que les citoyens et les gouvernements du monde entier doivent travailler ensemble afin d'éliminer les obstacles les plus graves à la démocratie pour mettre en oeuvre des mesures qui seront bénéfiques pour tout le monde. »

- Le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Ensemble, avec les pays du monde entier, le Canada continue de miser sur son leadership international au chapitre du gouvernement ouvert pour renforcer l'avenir de la démocratie. Nous sommes déterminés à rendre le gouvernement plus ouvert ici et à l'étranger, et nous invitons tous les Canadiens des quatre coins du pays à prendre part à cette activité importante. »

- L'honorable Joyce Murray, présidente du Conseil du Trésor et ministre du Gouvernement numérique

Le Canada joue un rôle de chef de file au sein du Partenariat pour un gouvernement ouvert (PGO) pour promouvoir les pratiques en matière de gouvernement ouvert dans près de 80 pays.

joue un rôle de chef de file au sein du Partenariat pour un gouvernement ouvert (PGO) pour promouvoir les pratiques en matière de gouvernement ouvert dans près de 80 pays. Le Canada est membre du Partenariat pour un gouvernement ouvert depuis 2012 et en assume la présidence gouvernementale pour 2018 à 2019. À ce titre, il s'emploie à faire progresser 3 priorités : l'inclusion, la participation et l'impact.

est membre du Partenariat pour un gouvernement ouvert depuis en assume la présidence gouvernementale pour 2018 à 2019. À ce titre, il s'emploie à faire progresser 3 priorités : l'inclusion, la participation et l'impact. Les journalistes du Canada et du monde auront accès à un grand nombre d'activités, de décideurs publics et d'experts du domaine à l'appui d'une couverture médiatique saine et fiable.

Le Canada est l'hôte de ce 6e sommet mondial, qui suit le 5e sommet tenu en 2018 en Géorgie.

