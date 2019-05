La ministre Joly discute avec des intervenants locaux du secteur touristique de la façon dont la nouvelle stratégie fédérale pour la croissance du tourisme soutiendra l'essor économique en Colombie-Britannique





La nouvelle stratégie renforcera et diversifiera le secteur touristique dans toutes les régions du Canada

VANCOUVER, le 23 mai 2019 /CNW/ - Les petites et moyennes entreprises sont le moteur du secteur touristique du Canada et représentent 99 % de ses entreprises. Des centres de ski aux vineries en passant par les voyagistes, ces entreprises mettent en valeur les expériences uniques qui attirent les voyageurs dans les différentes régions du Canada, et ce, tout au long de l'année. Le gouvernement du Canada est déterminé à soutenir le secteur touristique afin que ses entreprises puissent poursuivre leur essor de manière durable et en faire profiter les économies locales pour des années à venir.

Voilà pourquoi la ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, l'honorable Mélanie Joly, s'est adressée à la Chambre de commerce du Grand Vernon (anglais), à la Chambre de commerce de Penticton et du Wine Country (anglais) et sera à la Chambre de commerce de la Colombie-Britannique (anglais) pour parler de la nouvelle stratégie Créer des emplois pour la classe moyenne : Une stratégie fédérale pour la croissance du tourisme.

Cette stratégie donnera des moyens aux communautés, quelle que soit leur taille, grâce à des mesures à court et à long terme, notamment :

en mettant à disposition 58,5 millions de dollars de financement par l'entremise du Fonds pour les expériences canadiennes, pour améliorer la qualité des produits et services touristiques du Canada ; en changeant la façon dont nous investissons dans le tourisme par la création de groupes d'investissement en matière de tourisme, où tous les ordres de gouvernement collaboreront en vue d'investir de manière plus efficiente tout en répondant aux priorités locales et en déterminant des moyens d'accroître les investissements issus de sources privées; en créant la Table de stratégies économiques sur l'industrie du tourisme afin de fournir aux leaders du gouvernement et de l'industrie une plateforme collaborative destinée à trouver des moyens de relever des défis.

Ces trois piliers adopteront une approche pangouvernementale pour éliminer les obstacles à la croissance, comme le manque de coordination des investissements et les pénuries de main-d'oeuvre.

La ministre a particulièrement mis l'accent sur le Fonds pour les expériences canadiennes (FEC), dévoilé plus tôt cette semaine en tant que pilier de la nouvelle stratégie. Le FEC soutient les entreprises et les organismes canadiens qui s'efforcent de créer ou d'améliorer des produits, des installations et des expériences touristiques. Il mise sur le développement des forces des communautés en vue d'augmenter les recettes locales et de disperser les visiteurs internationaux au-delà des destinations habituelles et de la saison estivale.

Citations

« La Colombie-Britannique offre aux voyageurs du monde entier des expériences touristiques sans pareilles, qu'il s'agisse de ski et de surf de classe mondiale, de la riche culture autochtone, de délectables fruits de mer ou de formidables expériences de la ferme à la table. Notre gouvernement s'engage à assurer la croissance soutenue et durable de cette industrie dynamique qu'est le secteur touristique ainsi que la création d'emplois significatifs pour la classe moyenne. Nous sommes résolus à diversifier et à enrichir les produits et expériences touristiques au pays en vue de maximiser le potentiel du secteur tout au long de l'année et d'un océan à l'autre. »

- La ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, l'honorable Mélanie Joly

Les faits en bref

En 2017, le secteur touristique de la Colombie-Britannique offrait de l'emploi à environ 302 700 personnes. Les dépenses des visiteurs soutenaient alors directement 137 800 emplois. Le tourisme est à l'origine d'au plus 12 % de tous les emplois dans la province.

Le tourisme représente une tranche de plus de 2 % du produit intérieur brut du Canada .

. Le tourisme soutient plus de 1,8 million d'emplois au pays, dont 56 % dans les régions rurales.

Les recettes totales générées par les voyageurs canadiens et internationaux étaient de 102,1 milliards de dollars en 2018, ce qui représente une augmentation de 5,2 % par rapport à 2017.

En 2018, le Canada a accueilli 21,1 millions de touristes internationaux, un record dépassant de 1,2 % celui de 20,9 millions atteint l'année précédente.

Liens connexes

Suivez @TourismeCDN sur les médias sociaux pour obtenir des nouvelles touchant le tourisme et participez à la conversation en utilisant le mot-clic #emploistourismecdn : Twitter, Instagram

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Communiqué envoyé le 23 mai 2019 à 15:03 et diffusé par :