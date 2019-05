Natura &Co et Avon unissent leurs forces pour créer un leader mondial des produits de beauté en vente directe au consommateur





SÃO PAULO et LONDRES, 23 mai 2019 /PRNewswire/ -- Natura &Co (B3 : NATU3) annonce qu'elle va racheter Avon Products, Inc. (NYSE : AVP) dans le cadre d'une transaction par échange d'actions, créant ainsi le quatrième plus grand groupe au monde ayant la beauté comme activité unique, et représentant une force importante et positive dans le secteur.



Ce rapprochement crée un groupe de beauté multimarques et multicanaux de tout premier rang, qui a chaque jour des liens directs avec les consommateurs. Le groupe détiendra des positions de leader dans la vente par relations grâce aux plus de 6,3 millions de consultants et de représentants d'Avon et de Natura, à une empreinte mondiale avec 3 200 boutiques, ainsi qu'à une présence numérique élargie dans toutes les entreprises. Le groupe ainsi créé devrait dégager un revenu brut annuel de plus de 10 milliards de dollars, compter plus de 40 000 collaborateurs et être présent dans 100 pays.



Exploitant ses marques emblématiques, sa passion commune pour les relations et ses capacités omnicanaux, le groupe élargi apportera chaque jour la beauté à plus de 200 millions de consommateurs à travers le monde, à toute heure, en tout lieu. En ajoutant Avon à un portefeuille qui compte déjà Natura, The Body Shop et Aesop, Natura &Co renforcera sa capacité de mieux répondre aux différents profils de ses clients, de mieux servir les canaux de distribution et d'entrer dans de nouvelles géographies.



Avon et Natura ont toutes les deux été créées par des personnes animées par une mission, à savoir atteindre les clients grâce à une cohorte de micro-entrepreneurs indépendants, essentiellement des femmes, qui interviennent en tant qu'ambassadeurs de la marque et que conseillers en beauté. Avon est une marque emblématique qui a plus de 130 années à son actif et qui est la plus grande plateforme au monde de vente par relations de produits de beauté. Ses marques solides dans toutes les grandes catégories de la beauté et ses positions concurrentielles sur un certain nombre de marchés lui confèrent un fort potentiel de croissance future.

Natura &Co pense que ce rapprochement permettra d'obtenir des synergies cibles qui devraient être comprises entre 150 millions et 250 millions de dollars chaque année, dont certaines seront réinvesties afin de renforcer les capacités dans la vente numérique et la vente sociale, la recherche et le développement, et des initiatives de marque, et de poursuivre l'accroissement de l'empreinte géographique du groupe.

Pour Luiz Seabra, cofondatrice de Natura : « Nous avons toujours regardé Avon avec respect et admiration. Natura est née de sa passion pour la beauté et les relations, et la transaction d'aujourd'hui crée une force majeure dans l'espace de la vente directe au consommateur. La vente directe était un réseau social avant même que ce terme n'existe, et l'arrivée de la technologie et de la mondialisation n'a fait que multiplier les occasions de nouer des liens réels avec les consommateurs. Le modèle de vente de pair à pair évolue vers la vente sociale, et la puissance du numérique permet au groupe de faire plus que fournir des produits et des conseils, et renforce l'autonomie des femmes, grâce à leur indépendance financière et à une plus grande estime de soi. Nous pensons que faire des affaires peut être une force positive et, avec Avon, nous intensifierons nos efforts innovants pour conférer de la valeur sociale, écologique et économique à un réseau en expansion constante. »

Pour Roberto Marques, président exécutif de Natura &Co : « Après les acquisitions d'Aesop en 2013 et de The Body Shop en 2017, Natura & Co prend une nouvelle mesure captivante et résolue pour bâtir un groupe mondial multimarques, multicanaux, animé par ses objectifs. Avon est une entreprise formidable, une marque emblématique, qui rassemble des collaborateurs passionnés et plus de cinq millions de représentants qui croient eux aussi au pouvoir des relations. Ensemble, nous renforcerons nos capacités numériques en plein essor, notre réseau social de consultants et de représentants, et nous exploiterons l'empreinte mondiale de nos boutiques et nos marques spécifiques, pour connecter, toucher et influencer chaque jour des millions de consommateurs aux profils différents, ce qui rendra notre groupe unique et créera une formidable plateforme pour la croissance. »

Pour Jan Zijderveld, PDG d'Avon : « Ce rapprochement est le début d'un nouveau chapitre captivant dans l'histoire d'Avon qui couvre 130 ans. Il témoigne du progrès de nos efforts visant à ouvrir Avon, et nous pensons qu'il nous permettra d'accélérer sensiblement notre stratégie et de nous affirmer davantage dans la filière en ligne. L'année dernière, nous avons entamé une transformation afin de renforcer la compétitivité d'Avon en renouvelant notre intérêt particulier pour Her, en simplifiant nos opérations, et en modernisant et numérisant notre marque. Avec Natura, nous aurons un meilleur accès à l'innovation et à un portefeuille de produits, à une plateforme plus solide pour le commerce électronique et le numérique, à de meilleurs données et de meilleurs outils pour que les représentants dynamisent la croissance et accroissent la valeur pour les actionnaires. En outre, avec l'appui de Natura, nous continuerons d'investir dans la technologie de pointe pour renforcer nos capacités numériques et notre productivité pour nos représentants. Avon tout comme Natura sont des organisations animées par leurs objectifs, et ce rapprochement nous permettra de mieux servir nos millions de représentants, en exploitant la présence internationale d'Avon avec le même engagement solide en faveur de l'expérience et des recettes de Her. »

Pour Chan Galbato, président non exécutif d'Avon : « Nous nous sommes attelés à renforcer l'expérience des représentants, à accélérer notre expansion à l'international, à améliorer notre structure de coûts, à accroître la flexibilité financière et enfin à positionner l'entreprise pour une croissance et une réussite à long terme. Le conseil d'administration entend renforcer la valeur pour les actionnaires, et ce rapprochement avec Natura ouvre une nouvelle ère de croissance future pour Avon. Le conseil d'administration d'Avon est convaincu que Natura sera un puissant partenaire de la marque Avon, tout en offrant plus d'échelle, plus d'opérations et de meilleures opportunités pour les employés et les représentants, soit un immense potentiel positif pour les deux ensembles d'actionnaires. Nous sommes heureux d'appuyer ce rapprochement transformationnel. »

Dans le cadre de cette transaction, une nouvelle société de participation brésilienne, Natura Holding S.A., sera créée. Avec la parité d'échange fixe de 0,300 actions de Natura Holding pour chaque action ordinaire d'Avon, les actionnaires de Natura &Co détiendront environ 76 % de la société rapprochée, tandis que les actionnaires ordinaires d'Avon en détiendront environ 24 %. Sur la base du cours de clôture non perturbé de Natura au 21 mars 2019, soit un jour avant la notification par Natura de la déclaration de faits importants confirmant les négociations entre Avon et Natura, la transaction représente une prime de 28 % pour les actionnaires d'Avon et implique un multiple de résultat avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) pour 2018 de 9,5x ou 5,6x, sur le fondement de l'impact intégral des synergies prévues de Natura. Sur la base des cours de clôture au 21 mai 2019, la transaction place Avon à une valeur d'entreprise de 3,7 milliards de dollars, et le groupe rapproché aurait une valeur d'entreprise d'environ 11 milliards de dollars. À la clôture, les actions de Natura Holding S.A. seront cotées au B3 avec un flottant de 55 %, et elle fera également coter des ADR à la Bourse de New York. Les actionnaires d'Avon auront la possibilité de recevoir des ADR échangés à la Bourse de New York ou des actions échangées au B3. D'autres informations figurent dans la déclaration de faits importants qui est disponible via le lien https://natu.infoinvest.com.br/ptb/7085/19550_691987.pdf.

À la clôture, le conseil d'administration de la société rapprochée rassemblera 13 membres, dont 3 seront désignés par Avon. La transaction reste soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris le consentement des actionnaires de Natura &Co et d'Avon, ainsi que celui des autorités anti-trust au Brésil et dans certaines autres juridictions. La clôture est prévue au début de 2020.

UBS Investment Bank et Morgan Stanley ont été les conseillers financiers de Natura &Co. Goldman Sachs a été le conseiller financier d'Avon, et PJT Partners a été le conseiller financier des membres du conseil d'administration d'Avon.

À propos de NATURA &CO

Née du rapprochement de Natura, d'Aesop et de The Body Shop, la marque Natura &Co consolide la création d'un groupe cosmétique mondial, multicanaux et multimarques motivé par ses objectifs. Les trois entreprises qui constituent le groupe s'attachent à générer un impact économique, social et écologique positif. Fondée en 1969, Natura est une multinationale brésilienne du segment de la cosmétique et des soins personnels, et un leader de la vente directe. Fondée en 1976 à Brighton (Angleterre) par Anita Roddick, The Body Shop est une marque mondiale de beauté qui entend imprimer un changement positif dans le monde. La marque australienne de produits de beauté Aesop a été créée en 1987 avec pour mission de créer une gamme de produits exceptionnels pour la peau, les cheveux et le corps.

À propos d'Avon Products, Inc.

Avon défend les femmes depuis 130 ans : proposer des produits de beauté innovants et de qualité qui sont essentiellement vendus aux femmes par les femmes. Des millions de représentants indépendants à travers le monde vendent les marques emblématiques d'Avon comme Avon Color et ANEW via leurs réseaux sociaux, créant ainsi leur propre entreprise de beauté à temps plein ou à temps partiel. Avon soutient l'autonomisation, l'esprit d'entreprise et le bien-être des femmes, et elle a fait don de plus de 1 milliard de dollars à des causes qui défendent les femmes via Avon et l'Avon Foundation. Pour de plus amples informations sur Avon et ses produits, rendez-vous sur www.avonworldwide.com. #Stand4Her.

