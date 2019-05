L'Etat du Queensland et Uber s'associent pour lancer scUber, le premier sous-marin au monde disponible à la demande pour découvrir la Grande Barrière de Corail





- Du 27 mai au 18 juin, les utilisateurs d'Uber pourront découvrir un monde sous-marin incroyable grâce à l'application Uber.

- Ce lancement contribuera à la protection et à la préservation du récif corallien grâce au partenariat entre Uber et l'association Citizens of the Great Barrier Reef.

HERON ISLAND, Australia, le 23 mai 2019 /PRNewswire/ -- En partenariat avec Uber, l'Etat du Queensland en Australie annonce le lancement de scUber, le premier sous-marin au monde disponible à la demande, au coeur de la Grande Barrière de Corail à compter du lundi 27 mai.

Une première mondiale sur la Grande Barrière de Corail

Cette expérience inédite offrira aux passagers une plongée dans le parc marin le plus emblématique d'Australie. Plus besoin d'un tuba ou d'un permis bateau, les passagers du scUber bénéficieront d'un accès exclusif au plus vaste écosystème mondial, réputé pour la diversité de sa faune et de sa flore, à l'occasion d'une expérience sous-marine incroyable.

Comment ça marche ?

La plongée en scUber sera proposée au départ de Heron Island, au large des côtes de

Gladstone au sud de la Grande Barrière de Corail. Ensuite, à compter du 9 juin, elle partira d'Agincourt Reef au large de Port Douglas dans la région « Cairns & Great Barrier Reef ». La disponibilité est limitée.

La plongée en scUber coûtera 3 000 $ AUD pour deux et comprendra :

Prise en charge depuis votre adresse de départ (en Australie) avec l'application Uber

Vol en hélicoptère panoramique au départ de Gladstone jusqu'à Heron Island ou jusqu'au ponton de Quicksilver Cruises

Une heure de plongée à bord d'un sous-marin scUber

Une demi-journée de plongée au tuba et de découverte de la Grande Barrière de Corail

Voyage de retour à l'adresse de prise en charge avec Uber.

Pour en savoir plus sur scUber, le jeu-concours et le partenariat entre le Queensland et Uber, rendez-vous sur : www.scUberQueensland.com.

