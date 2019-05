Avis aux medias - La ministre Bibeau parlera de l'importance de la Stratégie fédérale pour la croissance du tourisme à Sherbrooke

La ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, se rendra à Sherbrooke pour souligner l'importance de l'agrotourisme et parler de la stratégie Créer des emplois pour la classe moyenne : Une stratégie fédérale...

Lorsque les petites et moyennes entreprises (PME) canadiennes exportent, elles deviennent plus productives, elles créent des emplois, elles prennent plus vite de l'essor et de l'envergure et elles investissent davantage dans la...