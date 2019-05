Le député Dan Vandal annonce un investissement dans le Programme d'accélération du commerce international du Manitoba





Le gouvernement du Canada investit un peu plus de 1 million de dollars afin d'aider les petites et moyennes entreprises à exporter

WINNIPEG, le 22 mai 2019 /CNW/ - Lorsque les petites et moyennes entreprises (PME) canadiennes exportent, elles deviennent plus productives, elles créent des emplois, elles prennent plus vite de l'essor et de l'envergure et elles investissent davantage dans la recherche-développement.

Grâce à 14 accords commerciaux, dont le nouvel Accord de libre-échange nord-américain, l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne et l'Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste, les PME canadiennes ont maintenant accès à 1,5 milliard de clients. Pourtant, elles sont seulement 12 % à exporter.

Pour augmenter les exportations canadiennes outre-mer de 50 % d'ici 2025, le gouvernement a décidé d'affecter 1,1 milliard de dollars à la Stratégie de diversification des exportations.

Aujourd'hui, le député de Saint-Boniface--Saint-Vital et secrétaire parlementaire du ministre des Services aux Autochtones, Dan Vandal, a annoncé, au nom de la ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, l'honorable Mary Ng, un financement d'un peu plus de 1 million de dollars accordé à World Trade Centre Winnipeg pour lui permettre d'élargir la portée de son Programme d'accélération du commerce international à des collectivités de toutes les régions du Manitoba.

Les investissements visant à étendre la portée de ce programme aideront jusqu'à 135 PME du Manitoba à exporter vers de nouveaux marchés.

La Stratégie de diversification des exportations fait partie du plan du gouvernement du Canada visant à aider les PME à démarrer, à croître ou à accéder à de nouveaux marchés.

« Les petites entreprises forment l'épine dorsale des collectivités du Manitoba, et elles doivent pouvoir profiter de toutes les occasions de se faire connaître ici et à l'étranger. Notre gouvernement est déterminé à les aider à prendre de l'expansion et à prospérer. En aidant les entreprises canadiennes à exporter vers de nouveaux marchés, nous favorisons la création d'emplois mieux rémunérés au Canada, stimulons l'économie nationale et renforçons les collectivités régionales. »

- Le député de Saint-Boniface--Saint-Vital et secrétaire parlementaire du ministre des Services aux Autochtones, Dan Vandal

« Notre image de marque nationale a retrouvé sa vigueur. La demande et le besoin de produits et services canadiens sont en hausse dans le monde. L'investissement annoncé aujourd'hui dans le Programme d'accélération du commerce international du World Trade Centre Winnipeg aidera jusqu'à 135 petites et moyennes entreprises à exporter vers 1,5 milliard de clients devenus accessibles grâce aux nombreux accords commerciaux du Canada. Notre gouvernement, sous la direction du premier ministre Justin Trudeau, concrétise son engagement à aider les petites et moyennes entreprises à démarrer, à croître et à accéder à de nouveaux marchés. »

- La ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, l'honorable Mary Ng

« Le Manitoba a été la première province à offrir le Programme d'accélération du commerce à l'extérieur de la région métropolitaine de Toronto en 2017. Depuis, nous avons préparé quatre cohortes pour 59 entreprises qui ont maintenant un plan d'exportation exhaustif. Le financement accordé par le gouvernement fédéral qui a été annoncé aujourd'hui sera d'une aide cruciale pour les entreprises des régions rurales et du nord du Manitoba qui cherchent à étendre leurs activités et à se préparer à exporter leurs produits. On estime que 135 entreprises d'ici profiteront de ce financement étalé sur trois ans. »

- La présidente-directrice générale de World Trade Centre Winnipeg, Mariette Mulaire

