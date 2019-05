/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annoncera un investissement pour aider les jeunes Canadiens à trouver des emplois de qualité à Winnipeg/





GATINEAU, QC, le 21 mai 2019 /CNW/ - Le secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, Rodger Cuzner, et le député de Winnipeg-Centre, Robert-Falcon Ouellette, annoncera les mesures prises par le gouvernement du Canada pour aider les jeunes à acquérir l'expérience et les compétences dont ils ont besoin pour lancer une enrichissante carrière.

L'annonce sera faite au nom de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, l'honorable Patty Hajdu.

Une séance de photos et un point de presse suivront.

Veuillez noter que tous les détails sont sujets à des modifications et qu'il s'agit de l'heure locale .

DATE : Le mercredi 22 mai 2019



HEURE : 10 h



E NDROIT : Neighbourhood Empowerment and Resource Centre Winnipeg

61, rue Juno, bureau 300

Winnipeg (Manitoba)

