AgraFlora Organics vendra 100 000 kilogrammes de fleur de cannabis séchée à ICC International Cannabis Corp.





VANCOUVER, le 22 mai 2019 /CNW/ - AgraFlora Organics International Inc. (« AgraFlora » ou la « Société ») (CSE: AGRA) (Frankfurt: PU31) (OTCPK: PUFXF), une société internationale de cannabis diversifiée et axée sur la croissance, est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu une entente relative aux droits commerciaux et de vente durée de cinq ans avec ICC International Cannabis Corp («ICC») (CSE: WRLD.U) (Francfort: 8K51) (OTCPK: WLDCF). Selon les termes de cet accord et sous réserve de l'approbation des licences de culture et de vente de la société par Santé Canada, au cours des cinq prochaines années, AgraFlora vendra à ICC jusqu'à 100 000 kg de fleur de cannabis séchée de qualité supérieure, produite à partir de son Delta Greenhouse Complex. Il s'agit du deuxième contrat d'approvisionnement majeur d'AgraFlora, le premier signé avec Namaste Technologies Inc. et annoncé le 13 décembre 2018, pour fournir 25 000 kg de fleur de cannabis séchée de qualité supérieure chaque année.

«Notre entente majeur d'approvisionnement avec ICC confirme la voie empruntée par notre Société dans la production de cannabis et témoigne bien de l'ampleur de nos activités de culture, bientôt sous licence, à Delta, en Colombie-Britannique,», a mentionné Brandon Boddy, président et chef de la direction d'AgraFlora Organics International Ltd. «Nous sommes confiants que le réaménagement en cours du Delta Greenhouse Complex ainsi que les octrois de licences par Santé Canada, nous permettront de fournir de manière constante du cannabis de première qualité à ICC et Namaste Technologies, et ce tout en accélérant la mise en place de nos stratégies mondiales qui seront mutuellement bénéfiques. Je suis confiant que nous continuerons à obtenir des accords commerciaux qui ajouteront une certitude opérationnelle et cristalliseront des flux de trésorerie importants à long terme.»

Le Delta Greenhouse Complex d'AgraFlora est considéré comme l'une des exploitations en serre les plus avancées technologiquement et respectueuses de l'environnement au monde, et ce grâce à des infrastructures de culture de pointe, notamment:

Une centrale électrique au gaz naturel entièrement intégrée sur site:

Fourni suffisamment de chaleur et d'électricité, tout en réutilisant les émissions de dioxyde de carbone au profit des plantes;

Un échangeur d'air éco énergétique exclusif;

Une infrastructure avancée de gestion du contrôle du climat et de l'humidité;

Un système d'arrosage pour améliorer la récupération complète de l'irrigation et du traitement de l'eau;

Un réservoir d'eau chaude de 1,5 million de gallons configuré pour stocker l'énergie produite pendant la journée et la redistribuer pendant les heures creuses, augmentant ainsi l'efficacité opérationnelle et réduisant les coûts énergétiques associés; et,

Un éclairage d'appoint à plusieurs étages complété par la lumière naturelle du soleil favorisant un équilibre optimal de l'éclairage.

Fier de leur 2,1 millions de pieds carrés d'espace de culture sous verre, AgraFlora et son partenaire de coentreprise collaborent avec Santé Canada depuis juin 2018 afin de préparer le Delta Greenhouse Complex à recevoir sa licence. À la suite de cet accord sur les droits commerciaux et la vente, AgraFlora s'est engagé à attribuer à ICC 10% de la culture cumulative du Delta Greenhouse Complex.

Sous réserve des termes de cet accord, AgraFlora vendra jusqu'à 20 000 kg de cannabis séché par an pendant une durée de 5 ans provenant de son Delta Greenhouse Complex, ce qui représente 100 000 000 de grammes au cours de cette entente.

Le présent accord portant sur les droits commerciaux et de vente susmentionné est conditionnel à l'obtention par AgraFlora de licences de culture et de vente délivrées par Santé Canada pour ses activités dans son Delta Greenhouse Complex.

Une commission est due pour cette transaction.

À Propos d'AgraFlora Organics International Inc.

AgraFlora Organics International Inc. est une société internationale de cannabis diversifiée et axée sur la croissance. Elle possède une installation de culture intérieure à London, en Ontario, et est un partenaire dans la coentreprise Propagation Service Canada qui détient un vaste complexe de serres de 2 200 000 pieds carrés à Delta, en Colombie-Britannique. AgraFlora a réussi à créer de la valeur pour ses actionnaires et cherche activement d'autres occasions à saisir au sein de l'industrie du cannabis. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : www.agraflora.com

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Brandon Boddy

PDG & président

Aucune bourse ni aucune autorité en matière de valeurs mobilières n'a examiné ou accepté la responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude du présent communiqué.

Certaines des déclarations contenues dans ce communiqué sont des déclarations prospectives, telles que des estimations et des déclarations, qui décrivent les plans, objectifs ou objectifs futurs de l'émetteur, y compris des énoncés indiquant que l'émetteur ou la direction s'attend à ce qu'une condition ou un résultat donné se produise. Étant donné que les déclarations prospectives traitent d'événements et de conditions futurs, de par leur nature, elles impliquent des risques et des incertitudes inhérents.

SOURCE AgraFlora Organics International Inc.

Communiqué envoyé le 22 mai 2019 à 03:00 et diffusé par :