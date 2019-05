Stratégie fédérale pour la croissance du tourisme - Il faut mettre les conditions en place pour que toutes les régions en bénéficient, dit la FCCQ





MONTRÉAL, le 21 mai 2019 /CNW Telbec/ - Pour les PME et les centaines de milliers de travailleurs de l'industrie touristique québécoise, l'annonce d'investissements de 58,5 M$ d'aide financière pour la création ou l'amélioration des expériences touristiques est une bonne nouvelle, affirme la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ).

« L'industrie touristique québécoise est bien diversifiée, attire de nombreuses catégories de voyageurs de tous âges et de tous horizons, en plus de connaître une bonne croissance, avec près de huit millions de visiteurs annuellement », souligne Stéphane Forget, président-directeur général de la FCCQ. « Les entreprises québécoises doivent obtenir leur juste part du soutien financier et les efforts de promotion à l'international permettront d'augmenter le nombre de touristes qui nous visitent. »

Selon l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, sur chaque dollar dépensé par un touriste, 0,70 $ profite à l'économie québécoise. Au Québec, le tourisme représente une industrie de 14,0 G$, dont plus de 2 G$ en retombées fiscales. « Valoriser nos joyaux touristiques, partout au Québec, est primordial dans un contexte de concurrence vive pour attirer les visiteurs », poursuit Stéphane Forget.

Fournir les outils de la réussite

« Les gouvernements doivent cependant veiller à ce que la main-d'oeuvre soit suffisante, en plus de doter les régions des infrastructures nécessaires, dont l'accès à Internet haute vitesse et à la téléphonie cellulaire pour faciliter les réservations en ligne », explique Stéphane Forget. La FCCQ rappelle de plus que les installations portuaires, ferroviaires et aéroportuaires sont des compléments essentiels à l'accès routier, permettant aux touristes de visiter toutes les régions facilement.

Pour la FCCQ, il sera important d'accroître le bassin de main-d'oeuvre pour répondre à la croissance, que ce soient des travailleurs saisonniers, des travailleurs expérimentés ou des étudiants, par exemple. La FCCQ proposait récemment la mise en place d'un service de coordination des travailleurs saisonniers, afin que des industries complémentaires, telles que les pêcheries et le tourisme, puissent partager les employés selon leurs moments forts. Quant aux travailleurs expérimentés, la FCCQ demande que des mesures soient mises en place pour favoriser l'attraction et la rétention de ces employés.

Quatre saisons pour attirer les touristes

« Le Québec dispose d'une offre touristique attrayante durant toutes les saisons, non seulement lors de nos étés et nos hivers, mais également l'automne avec ses couleurs ainsi que le printemps et ses produits de l'érable. Assurons-nous qu'un maximum de visiteurs d'un peu partout sur la planète puisse en bénéficier », conclut Stéphane Forget.

