Le tout premier projet de rénovation d'une tour d'habitation selon les principes de la maison passive créera de nouveaux logements abordables pour les aînés à Hamilton





HAMILTON, ON, le 21 mai 2019 /CNW/ - Notre gouvernement croit fermement que tous les Canadiens devraient avoir accès à un chez-soi sûr et abordable. Les aînés de Hamilton auront bientôt de nouvelles options de logement abordable grâce à la transformation de la tour Ken Soble. Cette dernière est la première tour d'habitation au Canada à être visée par un projet de rénovation selon les principes de la maison passive.

Aujourd'hui, à Hamilton, Adam Vaughan, secrétaire parlementaire (pour le Logement et les Affaires urbaines) du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), a annoncé une aide financière de 10 millions de dollars dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) pour permettre à cet ensemble novateur d'offrir un chez-soi abordable à un plus grand nombre de personnes âgées.

Pour la transformation de la tour Ken Soble, le gouvernement fédéral investit près de 3,7 millions de dollars par l'intermédiaire du Fonds d'innovation pour le logement abordable de la SNL et présente un engagement financier de 6,3 millions dans le cadre du Fonds national de co-investissement pour le logement. Les autres partenaires dans ce projet sont le gouvernement de l'Ontario, la Ville de Hamilton et la Fédération canadienne des municipalités. Ce projet, piloté par CityHousing Hamilton, prévoit la rénovation selon les principes de la maison passive d'une tour de 17 étages actuellement inhabitée et inhabitable. On y comptera 146 nouveaux logements abordables pour les aînés.

La transformation de la tour Ken Soble illustrera comment il est possible d'appliquer les principes de la maison passive pour rénover un collectif d'habitation datant de l'après-guerre. Il en résultera d'importantes réductions de la consommation d'énergie, des émissions de gaz à effet de serre et de l'intensité énergétique. Les principes de la maison passive diminuent les coûts d'exploitation des bâtiments, ce qui rend les logements plus abordables pour les locataires.

Citations

« Dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL), notre gouvernement fournit de l'aide à ceux qui en ont le plus besoin ici, à Hamilton, et dans tous les coins du pays. Nous croyons que tous les Canadiens devraient être en mesure de prendre leur retraite dans la dignité, et c'est pourquoi nous sommes fort heureux de soutenir ce projet inédit. Nous cherchons également à améliorer les conditions de vie des aînés : nous avons ramené à 65 ans l'âge d'admissibilité aux prestations de la Sécurité de la vieillesse et au Supplément de revenu garanti et majoré le Supplément de revenu garanti pour les personnes âgées vivant seules. » - Adam Vaughan, secrétaire parlementaire du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« Les aînés ont grandement contribué à notre société, et leur fournir un logement sûr et abordable est une façon de leur donner en retour. Ce merveilleux projet permettra d'améliorer le bien-être et le sentiment de sécurité de personnes âgées de Hamilton, et c'est la collectivité dans son ensemble qui en profitera. » - L'honorable Filomena Tassi, ministre des Aînés et député pour Hamilton-Ouest-Ancaster-Dundas

« Offrir des logements abordables à la population locale vieillissante est une priorité clé pour nous. Au nom de la Ville de Hamilton, j'aimerais remercier nos partenaires fédéraux pour leurs contributions à l'appui du formidable projet de rénovation de Ken Sobel Tower. La liste d'attente comptant plus de 6 000 ménages, il est urgent que cet important ensemble immobilier soit remis en service afin que nous puissions continuer de faire face aux pressions en matière de logement abordable à Hamilton et fournir aux résidents à faible revenu des logements stables et de bonne qualité. » - Fred Eisenberger, Maire de Hamilton

« J'ai été très honoré de prendre part au formidable mouvement d'expansion du nombre de logements abordables dans notre magnifique secteur nord. Jamesville deviendra bientôt la première collectivité à revenus mixtes de City Housing Hamilton. Nous avons soutenu le projet de l'Église baptiste de la rue Hughson visant à offrir 46 nouveaux logements avec services de soutien. Et maintenant, grâce à un important partenariat de la SCHL, 146 logements abordables destinés à des aînés ont été créés dans la première tour d'habitation au Canada à être rénovée selon les principes de la maison passive. » - Jason Farr, Conseiller municipal

Faits en bref

CityHousing Hamilton (CHH) est le nom de la société d'habitation que possède et exploite la Ville de Hamilton .

. Lorsque les rénovations seront terminées, les 146 logements de la tour Ken Soble seront loués à des prix abordables (loyer inférieur au loyer moyen du marché dans la région). Le loyer de 74 logements, fixé à 69,2 % du loyer médian du marché, sera très abordable.

seront loués à des prix abordables (loyer inférieur au loyer moyen du marché dans la région). Le loyer de 74 logements, fixé à 69,2 % du loyer médian du marché, sera très abordable. Grâce à ce nouvel immeuble, on vise à réaliser des économies d'énergie de 75 % ainsi qu'une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 88 % par rapport aux exigences du Code national de l'énergie pour les bâtiments de 2015.

Sur les 146 logements, 30 répondront aux normes d'accessibilité du FNCIL.

Doté d'une enveloppe budgétaire de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL accorde la priorité aux projets qui ont pour but de venir en aide aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les aînés, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Par l'entremise du FNCIL, le gouvernement du Canada va collaborer avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires au cours des 10 prochaines années.

va collaborer avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires au cours des 10 prochaines années. Le FNCIL prévoit en outre des investissements pour la création ou la remise en état d'au moins 4 000 places dans des refuges pour victimes de violence familiale ainsi que pour la création d'au moins 7 000 logements abordables pour aînés et 2 400 logements abordables pour personnes ayant des déficiences développementales.

Le Fonds d'innovation pour le logement abordable, une initiative découlant de la Stratégie nationale sur le logement pilotée par la SCHL, créera jusqu'à 4 000 logements abordables et réduira le nombre de Canadiens ayant des besoins en matière de logement.

Le Fonds d'innovation pour le logement abordable versera une aide de 200 millions de dollars sur cinq ans à des projets qui mettent en valeur de nouveaux modèles de financement et des techniques de construction novatrices, qui permettent de réduire les coûts et les risques liés au financement d'ensembles de logements abordables et qui contribuent à rendre ce secteur plus attrayant pour les promoteurs et les investisseurs privés.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, le commerce et les transports, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du Canada .

Liens connexes

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir plus, consultez notre site Web ou suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn , Instagram et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir plus, consultez notre site Web ou suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn Instagram et Facebook. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Stratégie nationale sur le logement, rendez-vous au www.chezsoidabord.ca.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Communiqué envoyé le 21 mai 2019 à 13:15 et diffusé par :