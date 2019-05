Sondage : la majorité des travailleurs conservent leurs journées de vacances pour l'été





Les employés prévoient prendre 11 jours de congés

TORONTO, le 21 mai 2019 /CNW/ - Alors que les températures augmentent, de nombreux travailleurs commencent à acheter leurs crèmes solaires et à réserver leurs voyages d'été. Selon un récent sondage d'Accountemps, plus de la moitié des travailleurs canadiens (56 %) conservent leurs congés pour juin, juillet et août, et prévoient prendre en moyenne 11 jours de congés cet été. Cela peut exercer une pression sur les entreprises pour gérer d'éventuels écarts de productivité qui pourraient survenir du fait des vacances des employés.

On a posé la question suivante à des travailleurs : « Conservez-vous vos journées de vacances pour les mois d'été? » Voici leurs réponses :

Oui 56 % Non 44 %

100 %

On a également demandé aux travailleurs : « Combien de journées de vacances prévoyez-vous prendre cet été? » Voici leurs réponses :

0 jour 8 % De 1 à 5 jours 22 % De 6 à 10 jours 34 % De 11 à 15 jours 20 % De 16 à 20 jours 7 % Plus de 21 jours 9 %

100 %

« Avec un si grand nombre de travailleurs qui prévoient prendre des congés durant l'été, les entreprises doivent se préparer aux absences du personnel afin d'atténuer les perturbations, a déclaré Koula Vasilopoulos, présidente de district pour Accountemps au Canada. Avant de partir pour leurs congés, les employés peuvent alléger la charge qui retombe sur leurs équipes en priorisant les projets en cours avec leurs gestionnaires et leurs collègues. Il faut également essayer d'anticiper toute charge ou demande supplémentaire qui pourrait survenir pendant que l'employé est en congé. Une plus grande préparation permettra au membre de l'équipe de se déconnecter complètement et de reprendre le travail en forme. »

Accountemps offre cinq conseils pour aider à maintenir le bon fonctionnement des opérations durant les congés d'été :

Demander aux employés de faire une liste de tout ce qui doit être fait et de consigner tout problème qui pourrait se produire. Assigner des délégués pour traiter les projets et couvrir les urgences, et rencontrer les personnes-ressources avant le départ afin de garantir une progression continue. S'assurer que l'employé prépare un message d'absence du bureau et un message vocal qui comprennent les coordonnés d'un collaborateur couvrant les demandes urgentes qui surviennent pendant le congé. Bloquer du temps au calendrier après le retour de vacances de l'employé pour le tenir informé des avancements des projets et des développements importants. Réfléchir à la possibilité d'embaucher temporairement du personnel qualifié pour s'assurer du bon déroulement des activités.

Au sujet du sondage

Le sondage en ligne a été mis au point par Accountemps et mené par une firme de sondage indépendante. Il regroupe les réponses de plus de 400 Canadiens âgés de 18 ans ou plus qui travaillent dans des bureaux.

Accountemps

Accountemps, une entreprise de Robert Half, est le premier et le plus important service de dotation en personnel temporaire dans les domaines de la comptabilité, de la finance et de la tenue de livres dans le monde. L'entreprise compte plus de 300 emplacements répartis à travers le monde. D'autres ressources, y compris des services de recherche d'emploi et le blogue de l'entreprise, sont accessibles à roberthalf.ca/accountemps.

SOURCE Accountemps

Communiqué envoyé le 21 mai 2019 à 11:54 et diffusé par :